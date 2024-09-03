Giriş Tarihi: 03.09.2024 22:16
Bir Gece Masalı 2. bölüm fragmanı yayımlandı mı? ATV yeni dizisi Bir Gece Masalı fragmanı ile haftaya olacaklar gündemde!
ATV'nin yeni dizisi yayın hayatına başladı. İlk bölümü ile dizi takipçilerini ekranları başına kilitleyen Bir Gece Masalı 2. bölüm fragmanı ile sorgulanıyor. Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerinde yer aldığı yapım kadrosu ile göz dolduruyor. Heyecanlı hikayenin ilk sahneleri ardından haftaya olacaklar için yeni bölüm kontrol edilmeye başladı. Peki; Bir Gece Masalı fragmanı yayımlandı mı, gelecek hafta neler olacak?