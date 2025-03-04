BİR GECE MASALI 24. BÖLÜM İZLE KESİNTİSİZ! ATV canlı yayın ekranı ile Bir Gece Masalı son bölüm izle full HD

Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı Bir Gece Masalı 24. bölümüyle izleyicileri ATV ekranlarına topluyor. Heyecanın tırmandığı yeni bölümde, izleyicileri soluksuz bırakacak olaylar yaşanıyor. Bu haftaki bölümde Ramazan'ın ilk günü yeni evlerine taşınan Mahir ile Canfeza hayatlarının en mutlu günlerini yaşarken sinsi bir felaket onlara doğru yaklaşmaktadır. İşte, 4 Mart 2025 tarihli Bir Gece Masalı 24. son bölüm izle kesintisiz, full HD, tek parça seçenekleri.