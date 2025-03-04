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BİR GECE MASALI 24. BÖLÜM İZLE KESİNTİSİZ! ATV canlı yayın ekranı ile Bir Gece Masalı son bölüm izle full HD
Giriş Tarihi: 04.03.2025 18:48
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
18:48
BİR GECE MASALI 24. BÖLÜM İZLE KESİNTİSİZ! ATV canlı yayın ekranı ile Bir Gece Masalı son bölüm izle full HD
ATV'nin büyük ilgi gören dizisi Bir Gece Masalı, Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerinde yer aldığı 4 Mart 2025 tarihli 24. bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Bu hafta, Gülizar ve Kürşat arasındaki birliktelik, Yılmaz Konağı'nda adeta bomba etkisi yaratıyor. Henüz yaşanan bu şok atlatılamamışken, Mahir'in babaannesiyle ilgili öğrendiği çarpıcı bir gerçek onu öfkeye sürüklüyor. Heyecanın hız kesmeden devam ettiği dizinin yeni bölümünde izleyicileri şaşırtacak gelişmeler yaşanacak. İşte, ATV ile Bir Gece Masalı 24. bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri.