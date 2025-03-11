BİR GECE MASALI 25. BÖLÜM İZLE | ATV dizi ekranı ile Bir Gece Masalı son bölüm izle!

Ekranların sevilen yapımlarından Bir Gece Masalı, 25. bölümüyle yine dikkatleri üzerine çekiyor. Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrollerini paylaştığı dizide, Mahir'in sırtından vurulması tüm dengeleri değiştiriyor. Ailesi bu olayın şokunu yaşarken, Canfeza ikinci kez Mahir'i kaybetme korkusuyla yüzleşiyor. İşte, diziyi yakından takip edenler için Bir Gece Masalı 25. bölüm izle ekranı!