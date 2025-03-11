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Giriş Tarihi: 11.03.2025 17:35 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 17:40

BİR GECE MASALI 25. BÖLÜM İZLE | ATV dizi ekranı ile Bir Gece Masalı son bölüm izle!

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Bir Gece Masalı, 25. bölümüyle izleyicilere duygusal anlar yaşatıyor. Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrollerinde yer aldığı dizide, bu hafta gerilim ve dram bir arada. Mahir'in sırtından vurulması, ailesini derinden sarsarken, Canfeza için de zorlu bir süreç başlıyor. Yaşadığı kaybetme korkusuyla mücadele eden Canfeza'nın kararları, hikayenin seyrini nasıl etkileyecek merak ediliyor. İşte, ATV dizi ekranı ile Bir Gece Masalı son bölüm izle detayları...

BİR GECE MASALI 25. BÖLÜM İZLE | ATV dizi ekranı ile Bir Gece Masalı son bölüm izle!

Ekranların sevilen yapımlarından Bir Gece Masalı, 25. bölümüyle yine dikkatleri üzerine çekiyor. Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrollerini paylaştığı dizide, Mahir'in sırtından vurulması tüm dengeleri değiştiriyor. Ailesi bu olayın şokunu yaşarken, Canfeza ikinci kez Mahir'i kaybetme korkusuyla yüzleşiyor. İşte, diziyi yakından takip edenler için Bir Gece Masalı 25. bölüm izle ekranı!

BİR GECE MASALI 25. BÖLÜM İZLE | ATV dizi ekranı ile Bir Gece Masalı son bölüm izle!

BİR GECE MASALI 25. BÖLÜM İZLE!

Bir Gece Masalı yeni bölümüyle Salı 20.00'de atv'de ekrana geliyor.

Dizinin yeni bölümünü aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla takip edebilirsiniz:

BİR GECE MASALI SON BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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BİR GECE MASALI 25. BÖLÜM İZLE | ATV dizi ekranı ile Bir Gece Masalı son bölüm izle!

Mahir'in babası gibi sırtından vurulması bütün aileyi derinden sarsar. Canfeza'nın ikinci kez yaşadığı Mahir'i kaybetme korkusu onun kaygılarını çoğaltır.

BİR GECE MASALI 25. BÖLÜM İZLE | ATV dizi ekranı ile Bir Gece Masalı son bölüm izle!

Halledilmesi gereken bir konu vardır. O da Selim'dir. Kürşat ve Gülizar evlenmekte kararlıdır ama beklenmedik bir hamle nikahlarına engel olur.

Ferman ise büyük bir karar verir.

BİR GECE MASALI 25. BÖLÜM İZLE | ATV dizi ekranı ile Bir Gece Masalı son bölüm izle!

Sevde'ye boşanmak istediğini söyler. Herkes kendi hayatıyla meşgulken Süreyya hastanede kocasına verdiği sözü tutmaya karar verir ve ortadan kaybolur.