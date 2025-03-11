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BİR GECE MASALI 25. BÖLÜM İZLE | ATV dizi ekranı ile Bir Gece Masalı son bölüm izle!
Giriş Tarihi: 11.03.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 11.03.2025
17:40
BİR GECE MASALI 25. BÖLÜM İZLE | ATV dizi ekranı ile Bir Gece Masalı son bölüm izle!
ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Bir Gece Masalı, 25. bölümüyle izleyicilere duygusal anlar yaşatıyor. Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrollerinde yer aldığı dizide, bu hafta gerilim ve dram bir arada. Mahir'in sırtından vurulması, ailesini derinden sarsarken, Canfeza için de zorlu bir süreç başlıyor. Yaşadığı kaybetme korkusuyla mücadele eden Canfeza'nın kararları, hikayenin seyrini nasıl etkileyecek merak ediliyor. İşte, ATV dizi ekranı ile Bir Gece Masalı son bölüm izle detayları...