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BİR GECE MASALI 28. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! ATV Bir Gece Masalı haftaya yeni bölümde neler olacak?
Giriş Tarihi: 26.03.2025 06:32
Güncelleme Tarihi: 26.03.2025
06:32
BİR GECE MASALI 28. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! ATV Bir Gece Masalı haftaya yeni bölümde neler olacak?
ATV'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Bir Gece Masalı, bu akşam saat 20:00'de 27. bölümüyle ekranlara geldi. Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerini paylaştığı dizi, etkileyici hikayesi ve güçlü oyunculuk performanslarıyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Reytinglerdeki artışını sürdüren dizi, her yeni bölümüyle izleyicilerin merakını gidermekle kalmayıp, heyecanı daha da artırmayı başarıyor. Peki, Bir Gece Masalı 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?