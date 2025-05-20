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BİR GECE MASALI 33. BÖLÜM ATV'de! “Babasının katili olarak beni bilsin!" İşte, Bir Gece Masalı son bölüm!
Giriş Tarihi: 20.05.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
17:41
BİR GECE MASALI 33. BÖLÜM ATV'de! “Babasının katili olarak beni bilsin!" İşte, Bir Gece Masalı son bölüm!
Bir Gece Masalı her hafta Salı akşamı izleyenleriyle buluşuyor. Sevilen yapımın bu haftaki bölümünde izleyenleri neler bekliyor merak konusu olurken, gözler atv ekranlarına çevrildi. Dizinin yeni bölümünde "Canfeza Asaf'la ilgili öğrendiği gerçeğin altında ezilirken aldığı hamilelik haberiyle tüm dünyası değişir." Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, Bir Gece Masalı son bölüm izle ekranı ve detaylar...