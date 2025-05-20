BİR GECE MASALI 33. BÖLÜM ATV'de! “Babasının katili olarak beni bilsin!" İşte, Bir Gece Masalı son bölüm!

BİR GECE MASALI 33. BÖLÜM ÖZETİ

Canfeza Asaf'la ilgili öğrendiği gerçeğin altında ezilirken aldığı hamilelik haberiyle tüm dünyası değişir. Sırtındaki sır yüklerini atan ve Fatma'dan da kurtulan Afet ise evde yeni gelinlere yeniden terör estirmeye başlar. Ancak Mahir, Canfeza'yı ezmeye çalışan Afet'e en şok edici cevabı köşkü Canfeza'ya hediye ederek verir.