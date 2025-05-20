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Giriş Tarihi: 20.05.2025 17:41 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 17:41

BİR GECE MASALI 33. BÖLÜM ATV'de! “Babasının katili olarak beni bilsin!" İşte, Bir Gece Masalı son bölüm!

Bir Gece Masalı her hafta Salı akşamı izleyenleriyle buluşuyor. Sevilen yapımın bu haftaki bölümünde izleyenleri neler bekliyor merak konusu olurken, gözler atv ekranlarına çevrildi. Dizinin yeni bölümünde "Canfeza Asaf'la ilgili öğrendiği gerçeğin altında ezilirken aldığı hamilelik haberiyle tüm dünyası değişir." Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, Bir Gece Masalı son bölüm izle ekranı ve detaylar...

BİR GECE MASALI 33. BÖLÜM ATV’de! Babasının katili olarak beni bilsin! İşte, Bir Gece Masalı son bölüm!

Bir Gece Masalı yeni bölümüyle 20 Mayıs 2025 Salı akşamı saat 20.00'da ekrana geliyor. Burak Deniz (Mahir), Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza) gibi başarılı oyuncuların yer aldığı atv'nin sevilen dizisi bu hafta izleyenleri şaşırtacak sahnelere yer verecek. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, Bir Gece Masalı son bölüm detayları...

BİR GECE MASALI 33. BÖLÜM ATV’de! Babasının katili olarak beni bilsin! İşte, Bir Gece Masalı son bölüm!

BİR GECE MASALI 33. BÖLÜM ATV'DE!

Bir Gece Masalı yeni bölüm Salı 20.00'de atv'de.

Dizinin yeni bölümlerini aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla takip edebilirsiniz:

https://www.atv.com.tr/bir-gece-masali

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BİR GECE MASALI 33. BÖLÜM ATV’de! Babasının katili olarak beni bilsin! İşte, Bir Gece Masalı son bölüm!

BİR GECE MASALI 33. BÖLÜM ÖZETİ

Canfeza Asaf'la ilgili öğrendiği gerçeğin altında ezilirken aldığı hamilelik haberiyle tüm dünyası değişir. Sırtındaki sır yüklerini atan ve Fatma'dan da kurtulan Afet ise evde yeni gelinlere yeniden terör estirmeye başlar. Ancak Mahir, Canfeza'yı ezmeye çalışan Afet'e en şok edici cevabı köşkü Canfeza'ya hediye ederek verir.

BİR GECE MASALI 33. BÖLÜM ATV’de! Babasının katili olarak beni bilsin! İşte, Bir Gece Masalı son bölüm!

Canına tak eden Ferman Efsane'ye gizli nikah kıymaya karar verir ve Mahir'in evinde bir bekarlığa veda partisi hazırlar. Ancak Ferman'ın ayarı kaçırarak eve çağırdığı dansçı kızları Canfeza'ların evde basması ortalığı karıştırır. Ancak bebeğinin heyecanını yaşayan Canfeza'yı şahit olmak zorunda kaldığı sır ölümle burun buruna getirir.

BİR GECE MASALI 33. BÖLÜM ATV’de! Babasının katili olarak beni bilsin! İşte, Bir Gece Masalı son bölüm!

BİR GECE MASALI OYUNCULARI

Burak Deniz (Mahir), Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Gürkan Uygun (Kürşat Kilimci), Rüçhan Çalışkur (Afet Yılmaz), Caner Şahin (Ozan Erdemir), Kenan Bal (Asaf Yılmaz), Yıldız Kültür (Ezra Nene), Özlem Türkad (Süreyya Yılmaz), Ayşegül Günay (Handan Erdemir), Toprak Can Adıgüzel (Salih), Kerem Aslanoğlu (Ferman Yılmaz), Emel Çölgeçen (Gülizar Yılmaz), Tuna Arman (Fatma Narlı), Nazan Diper (Maviş Dadı).