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Giriş Tarihi: 20.05.2025 23:10 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 23:10

BİR GECE MASALI 34. BÖLÜM FRAGMANI | Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Gece Masalı ekrana gelen 33. bölümünün ardından, yeni bölümüyle merak edildi. Başrollerinde Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun gibi başarılı isimlerin yer aldığı yapımın son bölümünde Mahir, Canfeza'yı ezmeye çalışan Afet'e en şok edici cevabı köşkü Canfeza'ya hediye eder. Peki, Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar...

BİR GECE MASALI 34. BÖLÜM FRAGMANI | Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Gece Masalı yeni bölüm her Salı 20.00'de atv'de ekrana geliyor. Sevilen yapım son bölümüyle yayınlanmasının ardından, gelecek bölümüyle de merak edildi. Her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen yapımın son bölümünde yaşananlar ilgiyla yakından takip edildi. Peki, Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BİR GECE MASALI 34. BÖLÜM FRAGMANI | Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BİR GECE MASALI 34. BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin yeni bölüm fragmanını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla takip edebilirsiniz:

https://www.atv.com.tr/bir-gece-masali

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BİR GECE MASALI 34. BÖLÜM FRAGMANI | Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BİR GECE MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Canfeza Asaf'la ilgili öğrendiği gerçeğin altında ezilirken aldığı hamilelik haberiyle tüm dünyası değişir. Sırtındaki sır yüklerini atan ve Fatma'dan da kurtulan Afet ise evde yeni gelinlere yeniden terör estirmeye başlar.

BİR GECE MASALI 34. BÖLÜM FRAGMANI | Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ancak Mahir, Canfeza'yı ezmeye çalışan Afet'e en şok edici cevabı köşkü Canfeza'ya hediye ederek verir.

Canına tak eden Ferman Efsane'ye gizli nikah kıymaya karar verir ve Mahir'in evinde bir bekarlığa veda partisi hazırlar. Ancak Ferman'ın ayarı kaçırarak eve çağırdığı dansçı kızları Canfeza'ların evde basması ortalığı karıştırır.

BİR GECE MASALI 34. BÖLÜM FRAGMANI | Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ancak bebeğinin heyecanını yaşayan Canfeza'yı şahit olmak zorunda kaldığı sır ölümle burun buruna getirir.