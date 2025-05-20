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BİR GECE MASALI 34. BÖLÜM FRAGMANI | Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 20.05.2025 23:10
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
23:10
BİR GECE MASALI 34. BÖLÜM FRAGMANI | Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Gece Masalı ekrana gelen 33. bölümünün ardından, yeni bölümüyle merak edildi. Başrollerinde Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun gibi başarılı isimlerin yer aldığı yapımın son bölümünde Mahir, Canfeza'yı ezmeye çalışan Afet'e en şok edici cevabı köşkü Canfeza'ya hediye eder. Peki, Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar...