BİR GECE MASALI BU AKŞAM VAR MI, YAYINLANACAK MI? 7 Ocak 2025 ATV yayın akışı ile Bir Gece Masalı yeni bölümü ne zaman?

ATV ekranlarında Salı günü izleyiciyle buluşan Bir Gece Masalı dizisi yeni bölümü bekleniyor. ATV yayın akışında yer almayan dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacagı gündeme geldi. Peki Bir Gece Masalı bu akşam var mı yok mu yeni bölüm ne zaman? İşte 7 Ocak 2025 ATV yayın akışı ve detaylar