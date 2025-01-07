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BİR GECE MASALI BU AKŞAM VAR MI, YAYINLANACAK MI? 7 Ocak 2025 ATV yayın akışı ile Bir Gece Masalı yeni bölümü ne zaman?
Giriş Tarihi: 07.01.2025 19:54
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025
19:54
BİR GECE MASALI BU AKŞAM VAR MI, YAYINLANACAK MI? 7 Ocak 2025 ATV yayın akışı ile Bir Gece Masalı yeni bölümü ne zaman?
ATV ekranlarında her salı günü izleyici karşısına çıkan reyting rekortmeni dizi Bir Gece Masalı yeni bölüm sorgulaması yapılıyor.Başrollerinde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Çoşkun'un yer aldığı dizi 7 Ocak 2025 ATV yayın akışında yer almadı. Bu noktada Bir Gece Masalı bugün var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? Sorularına yanıt aranıyor. Peki Bir Gece Masalı bu akşam var mı yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman?