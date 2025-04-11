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Bir Zamanlar İstanbul 10. Bölüm fragmanı | Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 11.04.2025 23:01
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025
23:01
Bir Zamanlar İstanbul 10. Bölüm fragmanı | Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar İstanbul, 10. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmamış olsa da, dizinin resmi sosyal medya hesapları ve TRT 1'in resmi web sitesi üzerinden güncellemeleri takip edebilirsiniz. Dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı ise şimdiden merak konusu.