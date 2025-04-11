Bir Zamanlar İstanbul 10. Bölüm fragmanı | Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Emniyette sorguya alınan Seher, tüm baskılara rağmen babası Çetin'in karşısında Ali'ye olan inancından vazgeçmez. Seher'in gösterdiği dirayet, Ali'nin kalbindeki yerini daha da sağlamlaştırır. Ancak Ali'nin ülke için verdiği savaş, Seher'in özgürlüğü için verdiği mücadeleyle iç içe geçer. Artan tehlikeler, ikilinin aşkını da sınamaya başlar.