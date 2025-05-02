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BİR ZAMANLAR İSTANBUL 11. BÖLÜM İZLE | 2 Mayıs TRT 1 ekranı ile Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm izle
Giriş Tarihi: 02.05.2025 18:10
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025
18:10
BİR ZAMANLAR İSTANBUL 11. BÖLÜM İZLE | 2 Mayıs TRT 1 ekranı ile Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm izle
"Bir Zamanlar İstanbul" dizisi, TRT1 ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. 1990'ların İstanbul'unu ve suç dünyasını derinlemesine işleyen dizi, aşk, adalet ve mücadele gibi güçlü temaları işlemekte. Başrol oyuncuları Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un etkileyici performanslarıyla dikkat çeken yapım, her yeni bölümde sürükleyici hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Yeni bölümü HD kalitesinde izlemek isteyenler için detaylar haberin devamında...