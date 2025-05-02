BİR ZAMANLAR İSTANBUL 11. BÖLÜM İZLE | 2 Mayıs TRT 1 ekranı ile Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm izle

Nermin yaşadıklarının intikamını almak için Ali ve Külhan'ı yavaş yavaş yok etmeye yönelik planlar yapar. Külhan ise Mithat ile birlikte, İSKİ skandalını kapatmak için mühendis Muzaffer Terkin'in savcıya verdiği isimleri teker teker temizlemeye başlar. O sırada Çetin ailesini korumak için defterdeki sırları bir silah gibi kullanır ama kurduğu plan Ali'nin en yakınlarından birini hedef haline getirirken, Tuna ailesinde ise Gökhan'ın kot hayali ve yaşadığı başarısızlıklar kendine olan inancını sarsar. Bir yanda tefeci belası, bir yanda ailesi, diğer yanda ise bir anda ortaya çıkan Çiğdem her şeyi karıştırır.