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Giriş Tarihi: 02.05.2025 18:10 Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 18:10

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 11. BÖLÜM İZLE | 2 Mayıs TRT 1 ekranı ile Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm izle

"Bir Zamanlar İstanbul" dizisi, TRT1 ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. 1990'ların İstanbul'unu ve suç dünyasını derinlemesine işleyen dizi, aşk, adalet ve mücadele gibi güçlü temaları işlemekte. Başrol oyuncuları Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un etkileyici performanslarıyla dikkat çeken yapım, her yeni bölümde sürükleyici hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Yeni bölümü HD kalitesinde izlemek isteyenler için detaylar haberin devamında...

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 11. BÖLÜM İZLE | 2 Mayıs TRT 1 ekranı ile Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm izle

TRT1 ekranlarında izleyicilerle buluşmaya başlayan "Bir Zamanlar İstanbul" dizisi, 1990'lar İstanbul'unun suç dünyası ve toplumsal sorunlarını derinlemesine ele alıyor. Aşk ve adaletin kesişim noktasında gelişen olayları anlatan bu etkileyici yapım, Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un performanslarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi, İstanbul'un karanlık yüzünü ve insan ilişkilerinin kırılganlığını gözler önüne seriyor. "Bir Zamanlar İstanbul son bölüm izle" bağlantısına, haberin devamında...

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 11. BÖLÜM İZLE | 2 Mayıs TRT 1 ekranı ile Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm izle

BİR ZAMANLAR İSTANBUL YENİ BÖLÜM İZLE

Bir Zamanlar İstanbul, TRT1 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.

Dizinin bölümlerini izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/bir-zamanlar-istanbul

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BİR ZAMANLAR İSTANBUL 11. BÖLÜM İZLE | 2 Mayıs TRT 1 ekranı ile Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm izle

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Ali, İzzetbegoviç suikastını durdurmak için girdiği mücadelede, Mithat ve Külhan'ın kurduğu pusuya takılır ve kurşunların hedefi haline gelir. Olanlar herkesi derin bir çaresizliğe sürüklerken, Seher'in Ali'ye verdiği kan ikisinin kalpleri arasında yıkılan köprüleri tekrar inşa etmeye başlar. Ancak doktorun verdiği haber herkesi sarsar, Ali de aldığı bir haberle bir kez daha yaralanır.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 11. BÖLÜM İZLE | 2 Mayıs TRT 1 ekranı ile Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm izle

Nermin yaşadıklarının intikamını almak için Ali ve Külhan'ı yavaş yavaş yok etmeye yönelik planlar yapar. Külhan ise Mithat ile birlikte, İSKİ skandalını kapatmak için mühendis Muzaffer Terkin'in savcıya verdiği isimleri teker teker temizlemeye başlar. O sırada Çetin ailesini korumak için defterdeki sırları bir silah gibi kullanır ama kurduğu plan Ali'nin en yakınlarından birini hedef haline getirirken, Tuna ailesinde ise Gökhan'ın kot hayali ve yaşadığı başarısızlıklar kendine olan inancını sarsar. Bir yanda tefeci belası, bir yanda ailesi, diğer yanda ise bir anda ortaya çıkan Çiğdem her şeyi karıştırır.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 11. BÖLÜM İZLE | 2 Mayıs TRT 1 ekranı ile Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm izle

Tüm bu kaosun ortasında Aygül gibi farklı düşüncelere sahip öğrencilerin de katılmasıyla dernek gençler için bir umut ışığı olmaya devam eder. Seher ve Ali ise gelecekleri için umutlanacakken Seher'in Ali'ye olan inancı, Ali'nin Seher'e olan aşkı sınanmaya başlar. "Aşk mı, intikam mı?" sorusu, her an patlamaya gebe bir hale gelir.