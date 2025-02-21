BİR ZAMANLAR İSTANBUL 3.BÖLÜM İZLE: TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul son bölüm izle bilgisi,tek parça

Kenan'ın kaybolan silahları büyük bir kriz yaratırken, Ali bir yandan bu olayları çözmeye, diğer yandan kendi mücadelesini sürdürmeye çalışır. Gündüz şair ruhlu bir adam olan Ali, gece olduğunda ise Köroğlu gibi adaletin peşine düşer. Bu ikili yaşam, Seher'le olan ilişkisini daha da zora sokar. Ali'nin içinde bulunduğu durum onu giderek daha büyük bir savaşın içine çeker.