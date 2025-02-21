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BİR ZAMANLAR İSTANBUL 3.BÖLÜM İZLE: TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul son bölüm izle bilgisi,tek parça
Giriş Tarihi: 21.02.2025 20:44
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
20:44
BİR ZAMANLAR İSTANBUL 3.BÖLÜM İZLE: TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul son bölüm izle bilgisi,tek parça
TRT 1'in yeni dizisi Bir Zamanlar İstanbul 3.bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Aşk, adalet ve mücadelenin iç içe geçtiği yapım, 1990'lardaki İstanbul atmosferinde aşkları, arkadaşlıkları ve dönemin sorunlarını ele alan dizinin başrollerinde Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un yer alıyor. Dizi yeni bölümüyle ekranlarda yer alacak. İşte TRT 1 Bir Zamanlar İstanbul son bölüm izle bilgisi, tek parça...