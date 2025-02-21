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Giriş Tarihi: 21.02.2025 20:44 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 20:44

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 3.BÖLÜM İZLE: TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul son bölüm izle bilgisi,tek parça

TRT 1'in yeni dizisi Bir Zamanlar İstanbul 3.bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Aşk, adalet ve mücadelenin iç içe geçtiği yapım, 1990'lardaki İstanbul atmosferinde aşkları, arkadaşlıkları ve dönemin sorunlarını ele alan dizinin başrollerinde Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un yer alıyor. Dizi yeni bölümüyle ekranlarda yer alacak. İşte TRT 1 Bir Zamanlar İstanbul son bölüm izle bilgisi, tek parça...

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 3.BÖLÜM İZLE: TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul son bölüm izle bilgisi,tek parça

TRT 1'de yayınlanan Bir Zamanlar İstanbul 3.bölümü izle araştırmasına başlandı. 1990'lar İstanbul'undaki toplumsal olayları konu alan dizi aşk ve adalet teması etrafında şekilleniyor. Başrollerinde Cihangir Ceyhan ve Alina Boz yer alıyor. İşte TRT1 ile Bir Zamanlar İstanbul 3.bölüm izle tek parça

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 3.BÖLÜM İZLE: TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul son bölüm izle bilgisi,tek parça

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 3. BÖLÜM İZLE

Bir Zamanlar İstanbul, TRT1 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.

21 Şubat 2025 tarihli bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/bir-zamanlar-istanbul

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BİR ZAMANLAR İSTANBUL 3.BÖLÜM İZLE: TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul son bölüm izle bilgisi,tek parça

SON BÖLÜM ÖZETİ

Ali'nin emniyetten çıkmasıyla birlikte olaylar daha da büyür. Çetin, Ali'yi kontrol altına alabileceğini düşünse de, Ali'nin içindeki isyan kolay kolay bastırılacak gibi değildir. Artık bu savaşın bir diğer cephesi Seher'dir. Çetin, kızını Ali'den uzak tutmak isterken, kader ikiliyi tekrar tekrar bir araya getirir. Üniversitedeki dekanın verdiği yeni görev, Seher ve Ali'yi aynı yolda buluşturur. Ancak Seher, duyguları ile mantığı arasında sıkışıp kalırken, Ali'nin kim olduğunu anlamaya çalışır.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 3.BÖLÜM İZLE: TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul son bölüm izle bilgisi,tek parça

Kenan'ın kaybolan silahları büyük bir kriz yaratırken, Ali bir yandan bu olayları çözmeye, diğer yandan kendi mücadelesini sürdürmeye çalışır. Gündüz şair ruhlu bir adam olan Ali, gece olduğunda ise Köroğlu gibi adaletin peşine düşer. Bu ikili yaşam, Seher'le olan ilişkisini daha da zora sokar. Ali'nin içinde bulunduğu durum onu giderek daha büyük bir savaşın içine çeker.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 3.BÖLÜM İZLE: TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul son bölüm izle bilgisi,tek parça

Çetin Müdür, Ali'nin kontrolü elden bırakmasını beklerken, Ali her geçen gün daha da güçlenir. Çetin'in planları mı, yoksa kaderin çizdiği yol mu kazanacak? Ali için bu sadece bir mücadele değil, aynı zamanda kendini bulma yolculuğudur. Ancak çember daralırken, Seher de kendi yolunu çizmek zorunda kalacak.

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