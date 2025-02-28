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Bir Zamanlar İstanbul 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı gündemde
Giriş Tarihi: 28.02.2025 23:02
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025
23:06
Bir Zamanlar İstanbul 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı gündemde
Bir Zamanlar İstanbul 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu yanıt arıyor. Alina Boz ve Cihangir Ceyhan'ın başrollerinde yer aldığı dizi her hafta cuma günü ekranlara gelmeye başladı. Bir dönem hikayesi olan yapımda gelecek hafta sorgulanıyor. İşte, TRT 1 Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı hakkında merak edilenler...