Bir Zamanlar İstanbul 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı gündemde

Çetin kızı Seher'i Ali'den uzak tutabilecek midir? Çetin'in olduğu gibi kaderin de bu ikili için bir planı vardır. Dekan, Ali ve Seher'e yeni bir görev verir. Bu görev Ali için bir fırsattır ve o tüm engellere rağmen aşkının da peşinden gider. Ama Seher, sevgisi ve mantığı arasında sıkışıp kalmış; Ali'nin gerçekte kim olduğunu anlamaya çalışır. Kaderin planı mı yoksa Çetin'in planı mı kazanacaktır?