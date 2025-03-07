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BİR ZAMANLAR İSTANBUL 5. BÖLÜM İZLE: TRT 1 ile Bir zamanlar İstanbul son bölüm izle kesintisiz, HD
Giriş Tarihi: 07.03.2025 19:00
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025
19:00
BİR ZAMANLAR İSTANBUL 5. BÖLÜM İZLE: TRT 1 ile Bir zamanlar İstanbul son bölüm izle kesintisiz, HD
TRT1'in beğenilen dizisi Bir Zamanlar İstanbul 5. bölümüyle bu akşam izleyicileriyle buluşuyor. Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un başrolünde yer aldığı dizi, 1990'lı yılların İstanbul'unda geçen güçlü bir hikaye sunuyor. Aşk, adalet, mücadele gibi evrensel temalarla bezeli bu dizide, suç dünyasının derinliklerine iniliyor ve toplumsal sorunlar vurgulanıyor. Bu haftaki bölümdeki olaylar, izleyicilere büyük bir gerilim sunacak. İşte, TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul 10. son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz.