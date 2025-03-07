BİR ZAMANLAR İSTANBUL 5. BÖLÜM İZLE: TRT 1 ile Bir zamanlar İstanbul son bölüm izle kesintisiz, HD

Seher'in Ali hakkında şüpheleri olsa da onu uyuşturucuyla alakası olmadığını bilir ve bu nedenle babası Çetin Müdür ile karşı karşıya gelir. Babasının emirleri ve kalbinin sesi arasında sıkışan Seher, Ali'ye yardım edecek mi? Bu ikilemde boğuşan tek Seher değildir. Hüseyin Amir'in de Ali'nin gerçekten suçlu olup olmadığına dair soru işaretleri vardır. Öte yandan, Ali'ye beklenmedik bir yardım eli uzanır ama bu Külhan'ın bir oyunu olabilir mi?