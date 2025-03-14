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Bir Zamanlar İstanbul 7. Bölüm fragmanı | Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?
Giriş Tarihi: 14.03.2025 23:20
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025
23:22
Bir Zamanlar İstanbul 7. Bölüm fragmanı | Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?
TRT 1 ekranlarında her Cuma saat 20.00'de yayınlanan Bir Zamanlar İstanbul'un yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Ali'nin öğretmen olma hayali ve yaşadığı zorluklar, izleyicileri derin bir hikayeye sürüklerken, son bölümde yaşanan gelişmeler sonrasında gözler 7. bölüm fragmanına çevrildi. Peki, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Bir Zamanlar İstanbul'un son gelişmeleri ve yeni bölüm fragmanı detayları!