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Giriş Tarihi: 22.03.2025 00:28 Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 00:28

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 8. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE: Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

TRT 1'de izleyiciyle buluşan Bir Zamanlar İstanbul, 90'lı yılların toplumsal olaylarını işlerken aşk, dostluk ve aile bağlarını da ele alıyor. Başrollerini Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un paylaştığı yapımın yeni bölümüne dair ipuçları bekleniyor. Peki, Bir Zamanlar İstanbul 8. bölüm fragmanı yayımlandı mı, izleyicileri neler bekliyor? İşte detaylar…

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 8. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE: Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

TRT 1'in dikkat çeken yapımı Bir Zamanlar İstanbul, izleyiciyi 90'lı yılların atmosferine götürüyor. Başrollerini Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un paylaştığı dizi, hikayesi ve karakterleriyle büyük ilgi görüyor. Peki, Bir Zamanlar İstanbul'un 8. bölüm tanıtımı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak? İşte merak edilen detaylar…

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 8. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE: Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

BAŞKA BİR GÜN 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Başka Bir Gün yeni bölüm fragmanını henüz yayınlanmadı. Diziye dair fragmanlara aşağıda yer alan bağlantı ile ulaşabilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/bir-zamanlar-istanbul

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BİR ZAMANLAR İSTANBUL 8. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE: Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 7. BÖLÜM İZLE

Bir Zamanlar İstanbul, TRT1 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.

21 Mart 2025 tarihli bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/bir-zamanlar-istanbul

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 8. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE: Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

SON BÖLÜM ÖZETİ

Ali'nin teslim olmasının üzerinden bir ay geçmiş ve bu süreçte sabrı ve mücadelesi sınanmıştır. Ali'nin yokluğu bir yandan ailesine çok ağır gelirken, diğer yandan hayatlarına devam etmeye çalışırlar. Özlem ve Emin tüp bebek sürecinde, Gökhan kot işini büyütme çabasındadır.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 8. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE: Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

Seher gazeteciliğe adım atmış ve yazıları büyük yankı uyandırmıştır ama babasıyla arasındaki uçurum derinleşmiştir. Annesinin eve dönmesi için yaptığı ısrar Seher'in aklını çelecek midir? Tüm aile sorunlarını bir kenara bırakan Seher kimsesiz çocuklar için büyük bir etkinlik düzenler. Bu etkinlikte Ali ve Seher uzun bir süre sonra tekrar bir araya gelir. Aralarındaki bağ ne kadar devam etse de anlatamadıkları şeyler onların birleşmesine engel olur.