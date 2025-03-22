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BİR ZAMANLAR İSTANBUL 8. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE: Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?
Giriş Tarihi: 22.03.2025 00:28
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025
00:28
BİR ZAMANLAR İSTANBUL 8. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE: Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?
TRT 1'de izleyiciyle buluşan Bir Zamanlar İstanbul, 90'lı yılların toplumsal olaylarını işlerken aşk, dostluk ve aile bağlarını da ele alıyor. Başrollerini Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un paylaştığı yapımın yeni bölümüne dair ipuçları bekleniyor. Peki, Bir Zamanlar İstanbul 8. bölüm fragmanı yayımlandı mı, izleyicileri neler bekliyor? İşte detaylar…