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Bir Zamanlar İstanbul konusu ve oyuncuları: TRT 1'in yeni dizisi Bir Zamanlar İstanbul'un konusu ne, oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 07.02.2025 13:03
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025
13:03
Bir Zamanlar İstanbul konusu ve oyuncuları: TRT 1'in yeni dizisi Bir Zamanlar İstanbul'un konusu ne, oyuncuları kimler?
TRT 1'in yeni dizisi Bir Zamanlar İstanbul konusu ve oyuncu kadrosuyla ilgi çekti. Başrollerinde Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un yer aldığı yapım Cihangir Ceyhan'ın canlandırdığı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde okuyan ve öğretmen olmayı amaçlayan Ali'nin hayatı hikayesine odaklanıyor. Peki, TRT 1'in yeni dizisi Bir Zamanlar İstanbul'un konusu ne, oyuncuları kimler?