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Haberler Yaşam Bir Zamanlar İstanbul konusu ve oyuncuları: TRT 1'in yeni dizisi Bir Zamanlar İstanbul'un konusu ne, oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 07.02.2025 13:03 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 13:03

Bir Zamanlar İstanbul konusu ve oyuncuları: TRT 1'in yeni dizisi Bir Zamanlar İstanbul'un konusu ne, oyuncuları kimler?

TRT 1'in yeni dizisi Bir Zamanlar İstanbul konusu ve oyuncu kadrosuyla ilgi çekti. Başrollerinde Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un yer aldığı yapım Cihangir Ceyhan'ın canlandırdığı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde okuyan ve öğretmen olmayı amaçlayan Ali'nin hayatı hikayesine odaklanıyor. Peki, TRT 1'in yeni dizisi Bir Zamanlar İstanbul'un konusu ne, oyuncuları kimler?

Bir Zamanlar İstanbul konusu ve oyuncuları: TRT 1’in yeni dizisi Bir Zamanlar İstanbul’un konusu ne, oyuncuları kimler?

TRT 1'in yeni dizisi Bir Zamanlar İstanbul 7 Şubat Cuma akşamı TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un başrollerini üstlendiği dizi, 1990'lı yılların toplumsal sorunlarını ve suç dünyasını konu alacak. Peki, Bir Zamanlar İstanbul'un konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

Bir Zamanlar İstanbul konusu ve oyuncuları: TRT 1’in yeni dizisi Bir Zamanlar İstanbul’un konusu ne, oyuncuları kimler?

BİR ZAMANLAR İSTANBUBU AKŞAM TRT1'DE BAŞLIYOR!

90'ların karanlık atmosferine ışık tutacak Bir Zamanlar İstanbul, TRT1 ekranlarında yayınlanacak. Özel tasarlanan setlerde çekilen ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yeni dizi Bir Zamanlar İstanbul, Aşk, adalet ve mücadele temalarını ele alıyor.

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Bir Zamanlar İstanbul konusu ve oyuncuları: TRT 1’in yeni dizisi Bir Zamanlar İstanbul’un konusu ne, oyuncuları kimler?

1990'lı yılların toplumsal sorunlarını ve suç dünyasını konu alan Bir Zamanlar İstanbul, izleyicileri derin bir hikâyenin içine çekecek. İki genç karakterin adalet arayışını merkeze alan dizi, etkileyici sahneleri ve güçlü oyuncu performanslarıyla büyük bir etki yaratmayı hedefliyor. Mehmet Bozdağ'ın proje tasarımı ve Metin Günay'ın yönetmenliğinde hazırlanan yapım, 7 Şubat Cuma TRT1 ekranlarında olacak.

Bir Zamanlar İstanbul konusu ve oyuncuları: TRT 1’in yeni dizisi Bir Zamanlar İstanbul’un konusu ne, oyuncuları kimler?

BİR ZAMANLAR İSTANBUL KONUSU

Başarılı oyuncu Cihangir Ceyhan'ın hayat verdiği, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde okuyan ve öğretmen olmayı amaçlayan Ali'nin hayatı ailesinin silahlı saldırıya uğramasıyla 180 derece değişiyor. Yıllar evvel Ali'nin babasını öldüren ve zaman içerisinde semiren karanlık çete, bu kez Ali'nin ailesinin çocuklarını bile hedef alıyor. Ali için artık, Köroğlu olup zalimin karşısına çıkma vakti...

Bir Zamanlar İstanbul konusu ve oyuncuları: TRT 1’in yeni dizisi Bir Zamanlar İstanbul’un konusu ne, oyuncuları kimler?

Genç ve başarılı oyuncu Alina Boz ile hayat bulacak olan Seher, kendi yol ayrımlarında Ali ile karşı karşıya geliyor. Münazarada Ali ile tanışan Seher, radyoculuk kariyerini de ilerletiyor. Ancak adalete olan tutkusu, polis babasından gelen ülkeye hizmet bilinci Seher'i bu yeni Köroğlu destanının kahramanı yapacak. Seher, sesi ve cesaretiyle zalimlere savaş açan Ali'nin en büyük destekçisi olacak.

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