Bir Zamanlar Kıbrıs 5. bölüm fragmanı ve önizleme! Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölümde neler olacak?

BİR ZAMANLAR KIBRIS 5. BÖLÜM FRAGMANI

Kemal, öldüğünü sandığı dostu Derviş'in yaşadığını, hatta İnci ve Müge'nin yanında olduğunu öğrenir. Onları bulmak üzere tehlikeli bir yolculuğa çıktığı sırada Ankaralı ile karşılaşır. Türk hastaları ve doktorları teslim almak üzere Rum tarafına geçmeye hazırlanan Ankaralı, Samson'un onlara bir oyun oynacağının farkındadır. Bunun bir tuzak olduğunu bile bile harekete geçer. Bu tuzağın farkında olmasına ragmen Kemal de eşini ve kızını kurtarmak için oraya kendi ayaklarıyla gider. Gerilim yüklü esir teslimi sırasında Kemal, Ankaralı, İnci, Samson, Sandy, Grivas ve Makaryos aynı binada bir aradadır.