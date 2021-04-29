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Haberler Yaşam Bir Zamanlar Kıbrıs 5. bölüm fragmanı ve önizleme! Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölümde neler olacak?
Giriş Tarihi: 29.04.2021 17:40 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 17:42

. bölüm fragmanı ve önizleme! yeni bölümde neler olacak?

TRT'nin sevilen dizisi yeni bölüm fragmanlarının ardından yeni bölümden bir kesit yayınlandı . Bölüm önizleme videosu izleyicilerin gözlerini doldurdu. Rauf Denktaş'ın tüm dünyaya gözdağı verdiği ve "Kıbrıs Türkü yok sayılamaz" dediği anlar tüyleri diken diken etti. Bir Zamanlar Kıbrıs 5. Bölüm fragmanında ise, zulüm gören Kıbrıs Türklerini kurtarmak için mücadele devam ederken Kemal eşi İnci ve kızı Müge'yle nihayet kavuştu. Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölümde neler olacak sorusu merak edildi. Dizinin yeni bölümü bu akşam 20:30'da TRT 1'de. Bir Zamanlar Kıbrıs 5. Bölüm fragmanı haberimizde.

Bir Zamanlar Kıbrıs 5. bölüm fragmanı ve önizleme! Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölümde neler olacak?

dizi bu akşam saat 20:30'da yeni bölümüyle ekranlara gelecek. . Bölüm önizleme videosu yayınlandı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan 5. Bölüm fragmanı ile gerilimin tırmandığı dizide, önizlemedeki Rauf Denktaş'ın konuşması tüyleri diken diken etti. Dizinin sevenleri Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölümde neler olacak sorusuyla yeni bölümü bekliyor. İşte Bir Zamanlar Kıbrıs 5. Bölüm fragmanı!

Bir Zamanlar Kıbrıs 5. bölüm fragmanı ve önizleme! Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölümde neler olacak?

BİR ZAMANLAR KIBRIS YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı olan Rauf Denktaş, İngiliz muhabirle yaptığı röportaj esnasında tüm dünyaya gözdağı verecek tüyler ürpertici bir konuşma gerçekleştirir. Kıbrıs'ta bir iç savaş değil zulüm olduğunu dile getirir. Devrim Saltoğlu'nun canlandırdığı Rauf Denktaş'ın konuşmasının yer aldığı önizlemenin yanı sıra, 5. Bölüm fragmanında da şok edici gelişmeler yaşandı.

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Bir Zamanlar Kıbrıs 5. bölüm fragmanı ve önizleme! Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölümde neler olacak?

BİR ZAMANLAR KIBRIS 5. BÖLÜM FRAGMANI

Kemal, öldüğünü sandığı dostu Derviş'in yaşadığını, hatta İnci ve Müge'nin yanında olduğunu öğrenir. Onları bulmak üzere tehlikeli bir yolculuğa çıktığı sırada Ankaralı ile karşılaşır. Türk hastaları ve doktorları teslim almak üzere Rum tarafına geçmeye hazırlanan Ankaralı, Samson'un onlara bir oyun oynacağının farkındadır. Bunun bir tuzak olduğunu bile bile harekete geçer. Bu tuzağın farkında olmasına ragmen Kemal de eşini ve kızını kurtarmak için oraya kendi ayaklarıyla gider. Gerilim yüklü esir teslimi sırasında Kemal, Ankaralı, İnci, Samson, Sandy, Grivas ve Makaryos aynı binada bir aradadır.

Bir Zamanlar Kıbrıs 5. bölüm fragmanı ve önizleme! Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölümde neler olacak?

BİR ZAMANLAR KIBRIS YENİ BÖLÜM BU AKŞAM

Öte yandan Makaryos'un Bereli avı devam etmektedir. Makaryos'a destek veren SSCB'nin KGB'yi de oyuna sürmesi ile Bereli için zor zamanlar başlar. Hamitköy'de kalanlar İnci ve Müge'nin hasretini yaşarken Mine'yi de kaybetme riskiyle karşı karşıya kalır. Perişan olan aile bu duruma çare arar.

Bir Zamanlar Kıbrıs 5. Bölüm Ön İzleme fragmanı yayınlandı | Video

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