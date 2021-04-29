Bir Zamanlar Kıbrıs 5. bölüm fragmanı ve önizleme! Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölümde neler olacak?

TRT'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm fragmanlarının ardından yeni bölümden bir kesit yayınlandı Bir Zamanlar Kıbrıs 5. Bölüm önizleme videosu izleyicilerin gözlerini doldurdu. Rauf Denktaş'ın tüm dünyaya gözdağı verdiği ve "Kıbrıs Türkü yok sayılamaz" dediği anlar tüyleri diken diken etti. Bir Zamanlar Kıbrıs 5. Bölüm fragmanında ise, zulüm gören Kıbrıs Türklerini kurtarmak için mücadele devam ederken Kemal eşi İnci ve kızı Müge'yle nihayet kavuştu. Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölümde neler olacak sorusu merak edildi. Dizinin yeni bölümü bu akşam 20:30'da TRT 1'de. Bir Zamanlar Kıbrıs 5. Bölüm fragmanı haberimizde.