17 Aralık Bitcoin ne kadar, kaç dolar/TL oldu, düşecek mi yükselecek mi? Bitcoin BTC canlı - güncel - anlık rakamlar!

Bitcoin canlı ve güncel rakamlar... Bir süredir dip rakamları gören kripto para borsasında Fed'in 2022 ve 2023 yıllarında toplam 6 adet faiz artırımında bulunacağına dair açıklamalar ve enflasyonun kalıcı olduğuna dair gözlemler sonrası yeni hareketler yaşanıyor. Bu noktada "Bitcoin ne kadar, kaç dolar - TL oldu, ne zaman yükselecek, düşecek mi yükselecek mi?" soruları yanıt aramaya başladı. BTC fiyatındaki bu kırılmanın ardınıdan analistlerden de açıklama geldi. İşte canlı - güncel - anlık BTC Bitcoin fiyatı ve son dakika gelişmeleri...