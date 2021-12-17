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Haberler Yaşam 17 Aralık Bitcoin ne kadar, kaç dolar/TL oldu, düşecek mi yükselecek mi? Bitcoin BTC canlı - güncel - anlık rakamlar!
Giriş Tarihi: 17.12.2021 14:30 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 15:29

17 Aralık Bitcoin ne kadar, kaç dolar/TL oldu, düşecek mi yükselecek mi? Bitcoin BTC canlı - güncel - anlık rakamlar!

Bitcoin canlı ve güncel rakamlar... Bir süredir dip rakamları gören kripto para borsasında Fed'in 2022 ve 2023 yıllarında toplam 6 adet faiz artırımında bulunacağına dair açıklamalar ve enflasyonun kalıcı olduğuna dair gözlemler sonrası yeni hareketler yaşanıyor. Bu noktada "Bitcoin ne kadar, kaç dolar - TL oldu, ne zaman yükselecek, düşecek mi yükselecek mi?" soruları yanıt aramaya başladı. BTC fiyatındaki bu kırılmanın ardınıdan analistlerden de açıklama geldi. İşte canlı - güncel - anlık BTC Bitcoin fiyatı ve son dakika gelişmeleri...

Bitcoin BTC canlı - güncel - anlık rakamlar: 17 Aralık 2021 Bitcoin ne kadar, kaç dolar/TL oldu, düşecek mi yükselecek mi?

ABD Merkez Bankası (Fed) açıklamasının ardından yeni hareketlilikler yaşayan kripto para piyasasında canlı bitcoin dolar TL takibi yapan binlerce yatırımcı gün içerisinde "Bitcoin ne kadar, kaç dolar - TL oldu, ne zaman yükselecek, düşecek mi yükselecek mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte canlı bitcoin dolar TL takip ekranı ve güncel rakamlar...

Bitcoin BTC canlı - güncel - anlık rakamlar: 17 Aralık 2021 Bitcoin ne kadar, kaç dolar/TL oldu, düşecek mi yükselecek mi?

17 ARALIK 2021 BİTCOİN KAÇ TL?

Alış: $48.840,60

Satış: $48.840,60

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Bitcoin BTC canlı - güncel - anlık rakamlar: 17 Aralık 2021 Bitcoin ne kadar, kaç dolar/TL oldu, düşecek mi yükselecek mi?

BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

Sert düşüş ile birlikte 500 milyar doların buhar olduğu belirtilirken, uzmanlar kripto para yatırımcılarını sakin ve temkinli olmaya çağırıyor. Daha önce de benzer düşüşler olduğunu vurgulayan uzmanlar, 2 gelişmeye dikkat çekiyor.

Bitcoin BTC canlı - güncel - anlık rakamlar: 17 Aralık 2021 Bitcoin ne kadar, kaç dolar/TL oldu, düşecek mi yükselecek mi?

Kripto para piyasasındaki düşüşle ilgili analistler iki gelişmeyi ön plana çıkarıyor. Bazı analistler birkaç aydır devam eden yükselişin ardından bir düzeltmenin beklendiğini belirtirken, Fed'in enflasyondaki geçicilik vurgusunu terk edip varlık azaltımını hızlandırması ve 2022'de yapması beklenen faiz artışlarının varlık fiyatlarını etkilediğine dikkat çekiyor.

Bitcoin BTC canlı - güncel - anlık rakamlar: 17 Aralık 2021 Bitcoin ne kadar, kaç dolar/TL oldu, düşecek mi yükselecek mi?

Öte yandan, ABD'de piyasa yapıcıların önde gelen kripto para borsaları FTX, Binance, Coindesk üst düzey yöneticilerinin Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komitesi'nde ifadeye çağırmasının da endişe yaratmış olabileceği düşünülüyor. Komite'nin Başkanı Maxine Waters, düzenlenmemiş bir piyasa olması nedeniyle kripto paralara karşı eleştirileriyle biliniyor.

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