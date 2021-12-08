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Giriş Tarihi: 08.12.2021 13:58 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 13:58

Bitcoin düşer mi, yükselir mi? Bitcoin ne kadar kaç tl oldu?

Piyasaları yakından etkileyen Bitcoin son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Bugün ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Finansal Hizmetler Komitesi toplanırken toplantının ana gündem maddesi kripto paralar ve yasal düzenlemeler olacak. Anlık grafiği canlı ve güncel olarak takip etmek isteyenler Bitcoin ne kadar kaç tl oldu sorusuna yanıt arıyor. BTC'nin fiyatı 50 bin dolara geriledi. Peki Bitcoin düşer mi, yükselir mi? Bitcoin ne kadar kaç tl oldu?

Bitcoin düşer mi, yükselir mi? Bitcoin ne kadar kaç tl oldu?

Geçtiğimiz günlerde düşüşe geçen bitcoin üzerindeki son dakika haberleri ilgi görüyor. Yatırımcıların yaşadığı para kaybı sonrası konu sosyal medyada da gündeme taşındı. Gün boyunca Bitcoin'in düşer mi yükselir mi sorusuna yanıt aranıyor. Peki Bitcoin düşer mi, yükselir mi? Bitcoin ne kadar kaç tl oldu?

Bitcoin düşer mi, yükselir mi? Bitcoin ne kadar kaç tl oldu?

KRİPTO PARA PİYASALARINDA SON DURUM

Kripto para borsalarında adeta deprem yaşanıyor. 8 Aralık sabahında kripto para piyasalarında tarihi düşüş yaşanıyor. 50 bin dolar seviyelerine dönen Bitcoin Cumartesi günü 42 bin dolar seviyesine kadar gerilemişti.

BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

Sert düşüş ile birlikte 500 milyar doların buhar olduğu belirtilirken, uzmanlar kripto para yatırımcılarını sakin ve temkinli olmaya çağırıyor. Daha önce de benzer düşüşler olduğunu vurgulayan uzmanlar, 2 gelişmeye dikkat çekiyor.

Kripto para piyasasındaki düşüşle ilgili analistler iki gelişmeyi ön plana çıkarıyor. Bazı analistler birkaç aydır devam eden yükselişin ardından bir düzeltmenin beklendiğini belirtirken, Fed'in enflasyondaki geçicilik vurgusunu terk edip varlık azaltımını hızlandırması ve 2022'de yapması beklenen faiz artışlarının varlık fiyatlarını etkilediğine dikkat çekiyor.

Öte yandan, ABD'de piyasa yapıcıların önde gelen kripto para borsaları FTX, Binance, Coindesk üst düzey yöneticilerinin Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komitesi'nde ifadeye çağırmasının da endişe yaratmış olabileceği düşünülüyor. Komite'nin Başkanı Maxine Waters, düzenlenmemiş bir piyasa olması nedeniyle kripto paralara karşı eleştirileriyle biliniyor.

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Bitcoin düşer mi, yükselir mi? Bitcoin ne kadar kaç tl oldu?

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