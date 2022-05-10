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Haberler Yaşam Bitcoin kaç dolar TL oldu, ne kadar? 10 Mayıs 2022 Kripto para piyasası neden düşüyor, bitcoin BTC ne kadar?
Giriş Tarihi: 10.05.2022 10:30 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 10:31

Bitcoin kaç dolar TL oldu, ne kadar? 10 Mayıs 2022 Kripto para piyasası neden düşüyor, bitcoin BTC ne kadar?

Geçtiğimiz haftaki Fed kararı açıklamasının ardından bitcoin piyasası çok ciddi bir düşüş yaşamıştı. ABD Merkez Bankası (FED)'in faiz artırım kararı sonrası düşüşe geçen kripto para piyasasıyla beraber yatırımcılar gün içerisindeki gelişmeleri "10 Mayıs 2022 Bitcoin ne kadar, kaç dolar TL oldu, neden düşüyor?" sorularıyla yakından takip ediyor. Mart ayında 48.220 dolar ile 2022 zirvesini gören BTC, sadece 1,5 ayda yüzde 31'in üzerinde değer kaybederek adeta depremi yaşadı. Peki, 10 Mayıs 2022 Bitcoin ne kadar, kaç dolar TL oldu, neden düşüyor? İşte tüm detaylar...

Bitcoin kaç dolar TL oldu, ne kadar? 10 Mayıs 2022 Kripto para piyasası neden düşüyor, bitcoin BTC ne kadar?

2021 yılının ikinci yarısında yakaladığı yükseliş trendi ile 10 Kasım tarihinde 69 bin dolar düzeyinde tarihi zirvesini gören Bitcoin, son 1,5 ayda yüzde 31'in üzerinde ani bir değer kaybı yaşadı. Son düşüş hareketi FED'in faiz arttırım darbesiyle ortaya çıkarken "10 Mayıs 2022 Bitcoin ne kadar, kaç dolar TL oldu, neden düşüyor?" soruları yanıt aramaya başladı. BTC piyasasında yatırım yapanlar veya piyasaları yakından takip eden vatandaşlar canlı ve anlık rakamları yakından takip ediyor. İşte Bitcoin fiyatı ve detaylar...

Bitcoin kaç dolar TL oldu, ne kadar? 10 Mayıs 2022 Kripto para piyasası neden düşüyor, bitcoin BTC ne kadar?

BİTCOİN FİYATI CANLI

Kripto paralarda geçen perşembe başlayan düşüş yeni haftaya da taşındı. Bitcoin öğleden sonra 33.000 doların altına düştü. Böylece Temmuz 2021'den bu yana en düşük seviyesini görmüş oldu.

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Bitcoin kaç dolar TL oldu, ne kadar? 10 Mayıs 2022 Kripto para piyasası neden düşüyor, bitcoin BTC ne kadar?

Bitcoin'de günlük düşüş yüzde 5'i bulurken, Ethereum da yüzde 7 değer kaybederek 2.380 dolara düştü.

Binance Coin son 24 saatte yüzde 7.8 düşerken, Ripple yüzde 7.3, Solana yüzde 9, Cardano (ADA) yüzde 11.9, Terra yüzde 4.9, Dogecoin ise yüzde 7.6 değer kaybetti.

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Bitcoin kaç dolar TL oldu, ne kadar? 10 Mayıs 2022 Kripto para piyasası neden düşüyor, bitcoin BTC ne kadar?

Fed'in ardından birçok merkez bankası da faiz artırımına gitti. Dünyada yaşanan bu sert faiz artırım süreci resesyon endişelerini de beraberinde getirdi. Bu sebeple halihazırda zaten Fed sonrası 'şahin' açıklamalarda bulunmayan Başkan Jerome Powell'ın etkisi de kısa sürmüş oldu.

Bitcoin kaç dolar TL oldu, ne kadar? 10 Mayıs 2022 Kripto para piyasası neden düşüyor, bitcoin BTC ne kadar?

ABD borsaları yaşananların etkisiyle sert kayıplar yaşadı. Özellikle kripto paraların paralel hareket ettiği Nasdaq Bileşik endeksi yüzde 5 eksiye düştü.

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