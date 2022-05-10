Haberler Yaşam Bitcoin kaç dolar TL oldu, ne kadar? 10 Mayıs 2022 Kripto para piyasası neden düşüyor, bitcoin BTC ne kadar?

Giriş Tarihi: 10.05.2022 10:30 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 10:31

Bitcoin kaç dolar TL oldu, ne kadar? 10 Mayıs 2022 Kripto para piyasası neden düşüyor, bitcoin BTC ne kadar?

Geçtiğimiz haftaki Fed kararı açıklamasının ardından bitcoin piyasası çok ciddi bir düşüş yaşamıştı. ABD Merkez Bankası (FED)'in faiz artırım kararı sonrası düşüşe geçen kripto para piyasasıyla beraber yatırımcılar gün içerisindeki gelişmeleri "10 Mayıs 2022 Bitcoin ne kadar, kaç dolar TL oldu, neden düşüyor?" sorularıyla yakından takip ediyor. Mart ayında 48.220 dolar ile 2022 zirvesini gören BTC, sadece 1,5 ayda yüzde 31'in üzerinde değer kaybederek adeta depremi yaşadı. Peki, 10 Mayıs 2022 Bitcoin ne kadar, kaç dolar TL oldu, neden düşüyor? İşte tüm detaylar...