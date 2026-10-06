Bitkilerin üzerine un serpince bakın ne oluyor: Meğer kimyasallara hiç gerek yokmuş!

Balkon ve bahçe yetiştiriciliğinde en büyük kabuslardan biri, özenle büyütülen bitkilerin zararlı böcekler ve tırtıllar tarafından tahrip edilmesidir. Kimyasal böcek ilaçları hem toprak sağlığını hem de yetiştirilen sebzelerin doğallığını tehdit ettiği için pek çok kişi alternatif ve doğal çözümlere yöneliyor. İşte tam bu noktada mutfaklarımızın temel malzemesi olan un devreye giriyor.