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Bitkilerin üzerine un serpince bakın ne oluyor: Meğer kimyasallara hiç gerek yokmuş!
Giriş Tarihi: 06.10.2026 11:02
Bitkilerin üzerine un serpince bakın ne oluyor: Meğer kimyasallara hiç gerek yokmuş!
Bahçenizdeki veya balkonunuzdaki bitkilerin yaprakları sürekli yeniyorsa, sebzelerinize tırtıl ve çekirgeler göz koyduysa çözüm kimyasal ilaçlarda değil, mutfak dolabınızda olabilir. Son dönemde bahçe tutkunları ve bitki yetiştiricileri arasında hızla yayılan un serpme yöntemi, zararlı böceklere karşı doğal ve etkili bir kalkan oluşturuyor. İşte bitkilerinizi tırtıl ve böcek istilasından koruyan o doğal yöntem ve uygulama adımları…