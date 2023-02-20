Bitlis Gezilecek Yerler 2023 - Bitlis’de Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler Listesi

Bitlis Gezilecek Yerler

Bitlis, tarih sahnesinde yıllar boyunca çok önemli bir rol sahibi olmuştur. 19. Yüzyılda Bitlis; değirmenleriyle, tütünüyle, tabakhaneleriyle ve kök boya imalathaneleri ile oldukça meşhur bir kentti. Günümüzde, eskiden olduğu kadar görünürde olmamasının sebebi ise, 1. Dünya Savaşı senelerindeki düşman işgalleri olarak bilinmektedir. Böylesine köklü bir kültürel geçmişi olan kentte elbette gezilecek yer bolca mevcuttur.

Bitlis gezilecek yerler konusunda Türkiye'nin en dolu şehirlerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarihi ve kültürel açıdan her sene binlerce turist ağırlamakta olan Bitlis, özellikle yaz turizmi için sıklıkla tercih edilen kentler arasındadır. Nemrut Dağı, Bitlis Kalesi, Ahlat Müzesi, Çifte Kümbetler, Tatvan Kalesi, Ahlat Mezar Taşları gibi çok önemli kültürel ve tarihi alanların yanı sıra doğal güzellikleri de görülmeye değerdir.