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Haberler Yaşam Bitlis Gezilecek Yerler 2023 - Bitlis’de Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler Listesi
Giriş Tarihi: 20.02.2023 14:01 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 14:01

Bitlis Gezilecek Yerler 2023 - Bitlis’de Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler Listesi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Bitlis; yemyeşil vadiler, vadileri çevreleyen tepeler, vadinin baştan sonuna kadar uzanmakta olan toprak damlı ve taştan evler, görkemli kaleler, kale eteklerindeki dar ve dönüşlü sokaklar barındıran Anadolu kentlerinden bir tanesidir. Bitlis bu güzellikleri sebebiyle insanlar tarafından, Bitlis'de gezilecek yerler konusu altında araştırılan bir şehirdir. İşte, Bitlis'de gezilecek yerler, Bitlis gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar ile ilgili hazırlamış olduğumuz haberimiz...

Bitlis Gezilecek Yerler 2023 - Bitlis’de Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler Listesi

Bitlis oldukça eski bir yerleşim yeri olarak bilinmektedir. Doğu Anadolu Bölgesi'ni Mezopotamya'ya bağlamakta olan yol üzerinde yer alan Bitlis'in batısında, bu yolu denetlemekte olan ünlü kalesi bulunmaktadır. Bitlis, bu gibi birçok tarihi kalıntıları barındırmaktadır. Dilerseniz, Bitlis gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar ile ilgili haberimizi birlikte inceleyelim...

Bitlis Gezilecek Yerler 2023 - Bitlis’de Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler Listesi

Bitlis'de Gezilecek Yerler

Bitlis'in kültürel geçmişi çok eskiye dayanmaktadır. Çeşitli çalışmalar sonucunda Bitlis bölgesine ilk yerleşimlerin milattan önce 1000'lerde Urartular ile başladığı bilinmektedir. Bitlis şehrinde; Roma, Pers, Arap, Sasani, Arap, Seleukos ve Bizans yerleşimleri ile etkileşimleri de bilinmektedir.

Bizans sonrasında ise Bitlis'te varlık gösteren uygarlıklar ise; Mervaniler, Eyyubiler, Akkoyunlular, Dilmaçoğulları ve de en son Osmanlılar olmuştur. Birçok açıdan görülmeye değer olan kültürel ve doğal güzellikleri barındırması sebebi ile Bitlis, turistler tarafından da sıkça takip edilen kentler arasındadır. İşte, Bitlis'de gezilecek yerler;

  • Ahlat Mezar Taşları
  • Nemrut Krater Gölü
  • Harabe Şehir
  • Nemrut Gölü
  • Süphan Dağı
  • Kalender Baba Türbesi
  • Bitlis Etnografya Müzesi
  • Ahlat Müzesi
  • İslahiye Medresesi
  • El Aman Han
  • Aygır ve Nazik Gölleri
  • Tarihi Bitlis Evleri
  • Bitlis Çarşısı
  • Bitlis Kaplıcaları
  • Adilcevaz Sahili
  • Bitlis Ulu Camii
  • Bitlis Şerefiye Camii
  • Bitlis Şerefiye Külliyesi
  • Bitlis Gökmeydan Camii ve Minaresi
  • Bitlis Hacı Yusufiye Medresesi
  • Bitlis İhlasiye Medresesi
  • Bitlis Kalesi
  • Bitlis Nemrut Dağı
  • Van Gölü
  • Arin Gölü
  • Tarihi Taş Evleri
  • Ahlat
  • Küfrevi Türbesi
  • Şeyh Babo Türbesi (Üryan Baba)
  • Adilcevaz Tuğrul Bey (Zal Paşa) Cami
  • Narlıdere Köprüsü
  • Adilcevaz Kef Kalesi
  • Mucizeler Manastırı
  • Aghperig Manastırı
  • Tatvan Kalesi
  • Hatuniye Hanı
  • Papşin (Hüsrev Paşa) Hanı
  • Acısu Kaplıcaları
  • Alemdar Kaplıcası
  • Yılan Dirilten Kaplıcası
  • Yamacı Suyu (Yamaç Suyu) Kaplıcası
  • Köprüaltı Kaplıcası
  • Küçük Kaplıcası
  • Değirmen Kaplıcası
  • Üryan Baba Türbesi - Şeyh Babo Türbesi

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Bitlis Gezilecek Yerler 2023 - Bitlis’de Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler Listesi

Bitlis Gezilecek Yerler

Bitlis, tarih sahnesinde yıllar boyunca çok önemli bir rol sahibi olmuştur. 19. Yüzyılda Bitlis; değirmenleriyle, tütünüyle, tabakhaneleriyle ve kök boya imalathaneleri ile oldukça meşhur bir kentti. Günümüzde, eskiden olduğu kadar görünürde olmamasının sebebi ise, 1. Dünya Savaşı senelerindeki düşman işgalleri olarak bilinmektedir. Böylesine köklü bir kültürel geçmişi olan kentte elbette gezilecek yer bolca mevcuttur.

Bitlis gezilecek yerler konusunda Türkiye'nin en dolu şehirlerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarihi ve kültürel açıdan her sene binlerce turist ağırlamakta olan Bitlis, özellikle yaz turizmi için sıklıkla tercih edilen kentler arasındadır. Nemrut Dağı, Bitlis Kalesi, Ahlat Müzesi, Çifte Kümbetler, Tatvan Kalesi, Ahlat Mezar Taşları gibi çok önemli kültürel ve tarihi alanların yanı sıra doğal güzellikleri de görülmeye değerdir.

Bitlis Gezilecek Yerler 2023 - Bitlis’de Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler Listesi

Görülmesi Gereken Tarihi Turistik Mekanlar

Binlerce yıl öncesinden günümüze kadar uzanan kültürel ve siyasi tarihi sebebi ile Bitlis; binlerce turistin ve gezginin ilgisini çekmeye devam etmektedir. Bir rivayete göre ismini İskender'in komutanı olan Bedlis'ten alan bu kent, gerek doğası ile gerekse harika kültürel, tarihi mekanları ve mimari yapıları ile, birçok insanın mutlaka ziyaret etmek istediği yerlerden sadece bir tanesidir. İşte Bitlis'de, görülmesi gereken tarihi turistik mekanlar;

  • Şeyh Babo - Üryan Baba Türbesi
  • Küfrevi Türbesi
  • Bitlis Ulu Camii
  • Şerefiye Camii ve Külliyesi
  • Ahlat Emir Bayındır Kümbeti
  • Bitlis Kalesi
  • Gökmeydan Camii
  • İslahiye Medresesi
  • Sultaniye Camii
  • Şeyh Hasan Camii
  • Kureyşi Camii
  • El Aman Hanı
  • Rahva Kervansarayı
  • Ahlat Mezarlığı
  • Emir Bayındır Camii
  • Ahlat Sahil Kalesi
  • Ahlat Çifte Kümbet
  • Usta Şagirt Kümbeti
  • Abdurrahman Gazi Türbesi
  • Emir Ali Kümbeti
  • Süphan Dağı
  • Bitlis Etnografya Müzesi
  • Ahlat Mezar Taşları
  • Tarihi Bitlis Evleri
  • Ahlat Selçuklu Mezarlığı

Bitlis Gezilecek Yerler 2023 - Bitlis’de Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler Listesi

Bitlis Çevresi Gezilecek Doğal Mekanlar

Özellikle geçmişin kültürel ve tarihsel öğelerini barındıran bir kent olarak karşımıza çıkan Bitlis, bir açıdan da doğal güzellikleri ile nam salmıştır. Kültür turizminin yanı sıra doğal güzellikleri ile de görülmek istenen bir şehir olan Bitlis her yıl binlerce turisti ve gezgini misafir etmektedir. Gerek Bitlis gerek ise Bitlis çevresi gezilecek doğal mekanlar şu şekilde sıralanabilir;

  • Nemrut Krater Gölü
  • Nemrut Dağı
  • Van Gölü
  • Süphan Dağı
  • Aygır Gölü
  • Arin Gölü
  • Adilcevaz Sahili
  • Nazik Gölü
  • Tatvan
  • Nemrut Kayak Merkezi
  • Ilı Göl
  • Acısu Kaplıcaları
  • Alemdar Kaplıcası
  • Köprüaltı Kaplıcası
  • Küçük Kaplıcası
  • Değirmen Kaplıcası
  • Yılan Dirilten Kaplıcası
  • Yamacı Suyu (Yamaç Suyu) Kaplıcası
  • Van, Muş, Siirt gibi çevre iller
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