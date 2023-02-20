Bitlis Gezilecek Yerler 2023 - Bitlis’de Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler Listesi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Bitlis; yemyeşil vadiler, vadileri çevreleyen tepeler, vadinin baştan sonuna kadar uzanmakta olan toprak damlı ve taştan evler, görkemli kaleler, kale eteklerindeki dar ve dönüşlü sokaklar barındıran Anadolu kentlerinden bir tanesidir. Bitlis bu güzellikleri sebebiyle insanlar tarafından, Bitlis'de gezilecek yerler konusu altında araştırılan bir şehirdir. İşte, Bitlis'de gezilecek yerler, Bitlis gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar ile ilgili hazırlamış olduğumuz haberimiz...