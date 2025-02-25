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Haberler Yaşam Bitmeyen acının yıl dönümü: Hocalı Katliamı! Hocalı Katliamı nedir?
Giriş Tarihi: 25.02.2025 08:29 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 08:29

Bitmeyen acının yıl dönümü: Hocalı Katliamı! Hocalı Katliamı nedir?

Azerbaycan'ın resmi verilerine göre; 106'sı kadın, 83'ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycanlı'nın yaşamını yitirdiği Hocalı Katliamı'nın 33. Yıl dönümünde o tarihte yaşananları merak edenler araştırmalarına başladı. Dağlık Karabağ bölgesinin stratejik noktalarından biri olan Hocalı kasabası, o dönemde Ermeni güçlerinin askeri hedeflerinden biri olarak görülüyordu. Burada yaşanan trajik olay ise tarihe bitmeyen bir acı olarak geçti. Peki, Hocalı Katliamı nedir?

Bitmeyen acının yıl dönümü: Hocalı Katliamı! Hocalı Katliamı nedir?

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde yer alan Hocalı kasabasında, Azeri sivillerin Ermenistan'a bağlı güçler tarafından topluca katledilmesi, tarihe Hocalı Katliamı olarak geçti. Bu acı olayda, çok sayıda yaşlı, kadın ve çocuk yaşamını yitirdi. Azerbaycan halkı, bu acı olayın 33.yıl dönümünde hayatını kaybedenler anılıyor. İşte, Hocalı Katliamı ile ilgili detaylar!

Bitmeyen acının yıl dönümü: Hocalı Katliamı! Hocalı Katliamı nedir?

HOCALI KATLİAMI NEDİR?
Hocalı Katliamı, Karabağ Savaşı sırasında 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaşanan ve Azeri sivillerin Ermenistan'a bağlı kuvvetler tarafından toplu şekilde öldürülmesi olayıdır.

Azerbaycan'ın resmî açıklamasına göre saldırıda 106'sı kadın, 83'ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycanlı hayatını kaybetmiştir.

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Bitmeyen acının yıl dönümü: Hocalı Katliamı! Hocalı Katliamı nedir?

HOCALI KATLİAMINDA NELER OLDU?

Karabağ'ın başkenti olarak kabul edilen Hankendi şehrini Aralık 1991'de işgal eden Ermenilerin bir sonraki hedefi, bölgenin tek havaalanına sahip ve stratejik önem taşıyan Hocalı'yı ele geçirmekti.

Ermeni güçlerinin ablukaya aldığı Hocalı, 936 kilometrekarelik alana sahip, 2 bin 605 ailenin, toplam 7 bin kişinin yaşadığı bir kasabaydı.

Hocalı'nın etrafındaki bütün köy ve yolları tek tek ele geçiren Ermeni güçleri, kasabanın diğer illerle kara yolu bağlantısını kesti. Hocalı'nın diğer bölgelerle tek bağlantısı olan helikopter ulaşımı, 28 Ocak 1992'de Şuşa Ağdam seferini yapan helikopterin Ermeniler tarafından vurulmasıyla ortadan kalktı. Olayda, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 44 sivil hayatını kaybetti.

Bitmeyen acının yıl dönümü: Hocalı Katliamı! Hocalı Katliamı nedir?

Ocak ayının başlarından itibaren elektrik verilmeyen Hocalı'nın savunması sadece hafif silahlara sahip yerel savunma güçleri ve az sayıdaki milli ordu askerinden ibaretti.

25 Şubat 1992'den itibaren Hocalı'ya saldırıya başlayan Ermeniler, bölgedeki Sovyet ordusuna bağlı 366. Zırhlı Alayı'nın bütün araçlarını kullanarak, şehri iki saat boyunca top ve tank ateşine tuttu. Saldırıdan bir gün sonra ise hafızalardan yıllarca silinmeyecek "Hocalı Katliamı" yapıldı.

Bitmeyen acının yıl dönümü: Hocalı Katliamı! Hocalı Katliamı nedir?

Resmi verilere göre, Hocalı Katliamı'nda savunmasız durumdaki 106'sı kadın ve 63'ü çocuk, 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti. Katliamdan 487 kişi ağır yaralı kurtulurken, Ermeni güçleri bin 275 kişiyi rehin aldı. Bunlardan 150'sinden haber alınamadı.

Katliamda 8 aile tamamen yok edildi, 25 çocuk her iki ebeveynini, 130 çocuk ise ebeveynlerinden birini kaybetti.

Hocalı'nın işgali yüzünden Azerbaycan devletinin maddi zararı ise 170 milyon dolar oldu.

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