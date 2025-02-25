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Bitmeyen acının yıl dönümü: Hocalı Katliamı! Hocalı Katliamı nedir?
Giriş Tarihi: 25.02.2025 08:29
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
08:29
Bitmeyen acının yıl dönümü: Hocalı Katliamı! Hocalı Katliamı nedir?
Azerbaycan'ın resmi verilerine göre; 106'sı kadın, 83'ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycanlı'nın yaşamını yitirdiği Hocalı Katliamı'nın 33. Yıl dönümünde o tarihte yaşananları merak edenler araştırmalarına başladı. Dağlık Karabağ bölgesinin stratejik noktalarından biri olan Hocalı kasabası, o dönemde Ermeni güçlerinin askeri hedeflerinden biri olarak görülüyordu. Burada yaşanan trajik olay ise tarihe bitmeyen bir acı olarak geçti. Peki, Hocalı Katliamı nedir?