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Bodrum'da eski eşi Hüsne'yi katledip arkadaşını yaraladı! O cani için istenen ceza belli oldu!
Giriş Tarihi: 03.03.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025
11:42
Bodrum'da eski eşi Hüsne'yi katledip arkadaşını yaraladı! O cani için istenen ceza belli oldu!
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, boşandığı Hüsne Topal'ı (39) tabancayla vurup öldüren, onun arkadaşı Sedat Tüter'i (43) de yaralayan tutuklu Hacı Ömer Alçı (45) hakkında istenen ceza belli oldu. İddianamede sanık Hacı Ömer Alçı'nın olaydan önce Topal'a 'Sedat'a olan düşkünlüğün senin sonun olacak. Onunla iş için bile muhatap ol senin sonunu getiririm. Ya onu her yerden engelle ya da cesaretin varsa iş alırsın başına' yazılı küfürlü mesajlar atıp tehdit ettiğinin ortaya çıktığına yer verildi.