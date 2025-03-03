Bodrum’da eski eşi Hüsne’yi katledip arkadaşını yaraladı! O cani için istenen ceza belli oldu!

'TEHDİT MESAJLARI GÜNDELİK KONUŞMALARIMIZDI'

İddianamede, tutuklu sanık Hacı Ömer Alçı'nın, Hüsne Topal'a olaydan önce "Sedat'a olan düşkünlüğün senin sonun olacak. Onunla iş için bile muhatap ol senin sonunu getiririm. Ya onu her yerden engelle ya da cesaretin varsa iş alırsın başına. Ben görürüm, duyarım nasıl olsa. İş için bile muhatap ol seni öldürürüm bilesin" diyerek küfürlü içerikler yazdığı ve tehdit ettiğinin ortaya çıktığı vurgulandı. Sanık Hacı Ömer Alçı ile oğlunun soruşturma aşamasındaki ifadeleri de iddianameye girdi. Alçı'nın ifadesinde, tehdit mesajlarının Hüsne Topal ile gündelik konuşmaları olduğunu, onu öldürmek gibi amacının olmadığını belirtti. Alçı'nın ifadesinde Sedat Tüter'in Topal'a zararı dokunacağını ileri sürdüğü için aralarında tartışmaların çıktığını kaydettiği de iddianamede yer aldı.