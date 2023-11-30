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Giriş Tarihi: 30.11.2023 18:39 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 18:48

Bodrum'daki Rus eski eş vahşetinde korkunç detaylar! Son sözleri ortaya çıktı

Bodrum'da yaşanan Rus eski eş vahşetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Eski eşi Andrej Kushlevich tarafından kızı Dayana Dvizova ile birlikte öldürüldükten sonra yol kenarındaki uçuruma atılan Rus uyruklu Irina Dvizova'nın yakınlarına "Hayatım tehlikede o yüzden evimi satıp Bodrum'dan kaçmam gerekiyor" dediği iddia edildi. Ayrıca, katil Andrej Kushlevich'in, Monako'da koruma olarak çalıştığı bir işadamından elmas çalma şüphesiyle gözaltına alındıktan sonra kaçtığı ve arananlar listesinde olduğu öğrenildi. İşte korkunç olayın detayları...

Hayrettin ŞAŞMAZ
Mikail ZEYBEK
Bodrum’daki Rus eski eş vahşetinde korkunç detaylar! Son sözleri ortaya çıktı

BODRUM'DAKİ RUS MODEL CİNAYETİNDE YENİ DETAYLAR!

Bodrum'da yaşayan Belaruslu I.S.Y., 25 Kasım'da polise, emlakçılık yapan Rus arkadaşı Irina Dvizova'ya (42) 3 gündür ulaşamadığını bildirdi. Yapılan incelemede kayıp kadın ile kızı ve oğluna ulaşılamadı.

Bodrum’daki Rus eski eş vahşetinde korkunç detaylar! Son sözleri ortaya çıktı

27 Kasım'da Irina Dvizova'nın evine giden I.S.Y., içeride kan lekelerini görünce polisi aradı. Evde boş kovan bulan polis, güvenlik kameralarını inceleyince Dvizova'nın aracının İçmeler mevkiine doğru gittiğini ve sonra geri döndüğünü belirledi. Araştırmalar sonucu Dvizova'nın Litvanya'da paralı askerlik yapan eski eşi Andrej Kushlevich'in de Bodrum'a gelip bir otele yerleştiği belirlendi.

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Bodrum’daki Rus eski eş vahşetinde korkunç detaylar! Son sözleri ortaya çıktı

Polisin tespitlerine göre, evine gittiği eski eşini 3 kurşun, kızı Dayana Dvizova'yı da 3 kurşunla öldüren Andrej Kushlevich, cesetleri çarşafa sarıp Irina Dvizova'nın otomobiliyle İçmeler mevkiinde uçuruma attı. Zanlı, ardından annesiyle kalan 5 yaşındaki oğlu M.K.'yı yanına alarak otomobille Ankara'ya gitti. Buradan da uçakla Fransa üzerinden Litvanya'ya geçti. Andrej Kushlevich'in kaçırdığı oğlu M.K.'nin velayetini almak istediği, bu nedenle çift arasında anlaşmazlık bulunduğu 2022'de Irina Dvizova'nın talebiyle Andrej Kushlevich hakkında uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

Bodrum’daki Rus eski eş vahşetinde korkunç detaylar! Son sözleri ortaya çıktı

HAYATIM TEHLİKEDE, BODRUM'DAN KAÇMAM GEREKİYOR

Vahşi cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. Rusya'da zengin bir işadamının karısı iken 6 yıl önce Litvanyalı sevgilisi Andrej Kushlevich ile birlikte Bodrum'a kaçan Rus model Irine Dvizova'nın erkek çocuğu dünyaya geldi. İddiaya göre daha sonra ilk eşinden olan çocuklarını da Bodrum'a getiren Rus model, geçtiğimiz aylarda yakın çevresine Litvanyalı sevgilisinin kendisini tehdit ettiğini söyledi.

Bodrum’daki Rus eski eş vahşetinde korkunç detaylar! Son sözleri ortaya çıktı

Dvizova, bu nedenle Konacık'taki bir sitede bulunan lüks evini acil olarak satmasını gerektiğini söyledi. Dvizova'nın yakın arkadaşlarına, "Hayatım tehlikede o yüzden evimi satıp Bodrum'dan kaçmam gerekiyor" dediği iddia edildi.

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