Bodrum’daki Rus eski eş vahşetinde korkunç detaylar! Son sözleri ortaya çıktı

HAYATIM TEHLİKEDE, BODRUM'DAN KAÇMAM GEREKİYOR

Vahşi cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. Rusya'da zengin bir işadamının karısı iken 6 yıl önce Litvanyalı sevgilisi Andrej Kushlevich ile birlikte Bodrum'a kaçan Rus model Irine Dvizova'nın erkek çocuğu dünyaya geldi. İddiaya göre daha sonra ilk eşinden olan çocuklarını da Bodrum'a getiren Rus model, geçtiğimiz aylarda yakın çevresine Litvanyalı sevgilisinin kendisini tehdit ettiğini söyledi.