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Bodrum'daki Rus eski eş vahşetinde korkunç detaylar! Son sözleri ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 30.11.2023 18:39
Güncelleme Tarihi: 30.11.2023
18:48
Bodrum'daki Rus eski eş vahşetinde korkunç detaylar! Son sözleri ortaya çıktı
Bodrum'da yaşanan Rus eski eş vahşetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Eski eşi Andrej Kushlevich tarafından kızı Dayana Dvizova ile birlikte öldürüldükten sonra yol kenarındaki uçuruma atılan Rus uyruklu Irina Dvizova'nın yakınlarına "Hayatım tehlikede o yüzden evimi satıp Bodrum'dan kaçmam gerekiyor" dediği iddia edildi. Ayrıca, katil Andrej Kushlevich'in, Monako'da koruma olarak çalıştığı bir işadamından elmas çalma şüphesiyle gözaltına alındıktan sonra kaçtığı ve arananlar listesinde olduğu öğrenildi. İşte korkunç olayın detayları...