“Bohçacı” kılığına girip vurgun yaptılar! Dolandırıcıların mal varlıkları pes dedirtti: Çete dev operasyonla çökertildi

KAMERALARIN OLMADIĞI BİNALARI SEÇİYORLAR

Özellikle kameraların olmadığı binayı tercih eden şebeke, bir binanın güvenlik kamerasını fark edemeyerek takıldı. Şüpheliler, sürekli çevrede bulunan kameralara yakalanmamaya çalışıyordu fakat bindikleri bir takside kamera olacağını düşünemeyen şüphelilerin, taksideki kamerayı görünce panikle yüzünü kapattığı görüldü.