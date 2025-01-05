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Haberler Yaşam “Bohçacı” kılığına girip vurgun yaptılar! Dolandırıcıların mal varlıkları pes dedirtti: Çete dev operasyonla çökertildi
Giriş Tarihi: 05.01.2025 09:18 Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 09:18

“Bohçacı” kılığına girip vurgun yaptılar! Dolandırıcıların mal varlıkları pes dedirtti: Çete dev operasyonla çökertildi

Diyarbakır'da "bohçacı" kılığıyla evlere girip hırsızlık yaparak 10 milyon mal varlığı elde eden çeteye, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Avcı" operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA
Bohçacı kılığına girip vurgun yaptılar! Dolandırıcıların mal varlıkları pes dedirtti: Çete dev operasyonla çökertildi

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından evden hırsızlık şüphelilerine yönelik çalışma başlatıldı.

Bohçacı kılığına girip vurgun yaptılar! Dolandırıcıların mal varlıkları pes dedirtti: Çete dev operasyonla çökertildi

YÜKLÜ MİKTARDA ZİYNET EŞYA ÇALDILAR

Yüzlerini kapatıp bohçacı kılığında mahalle arasında dolaşan şüpheliler, çeşitli bahanelerle evlere girdi. Girdikleri evlerde birisi ev sahibini oyalarken, diğerinin 'tuvalete gidiyorum' diyerek arka odalara girip ve yüklü miktarda ziynet eşya çaldığı belirlendi.

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Bohçacı kılığına girip vurgun yaptılar! Dolandırıcıların mal varlıkları pes dedirtti: Çete dev operasyonla çökertildi

KAMERALARIN OLMADIĞI BİNALARI SEÇİYORLAR

Özellikle kameraların olmadığı binayı tercih eden şebeke, bir binanın güvenlik kamerasını fark edemeyerek takıldı. Şüpheliler, sürekli çevrede bulunan kameralara yakalanmamaya çalışıyordu fakat bindikleri bir takside kamera olacağını düşünemeyen şüphelilerin, taksideki kamerayı görünce panikle yüzünü kapattığı görüldü.

Bohçacı kılığına girip vurgun yaptılar! Dolandırıcıların mal varlıkları pes dedirtti: Çete dev operasyonla çökertildi

14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

"Avcı" operasyonu düzenleyerek eve aramaya giden polisler, lüks eşyalarla karşılaşarak şaşırdı. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Zanlıların 10 milyon lira değerindeki ev, arsa ve araçlarına ise el konuldu.

Bohçacı kılığına girip vurgun yaptılar! Dolandırıcıların mal varlıkları pes dedirtti: Çete dev operasyonla çökertildi

Öte yandan, daha önce işlediği suçlardan dolayı denetimli serbestliği bulunan şüphelinin, hırsızlığa çıkmadan önce polis merkezine giderek imza attığı görüntülere yansıdı.

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