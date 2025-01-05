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“Bohçacı” kılığına girip vurgun yaptılar! Dolandırıcıların mal varlıkları pes dedirtti: Çete dev operasyonla çökertildi
Giriş Tarihi: 05.01.2025 09:18
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025
09:18
“Bohçacı” kılığına girip vurgun yaptılar! Dolandırıcıların mal varlıkları pes dedirtti: Çete dev operasyonla çökertildi
Diyarbakır'da "bohçacı" kılığıyla evlere girip hırsızlık yaparak 10 milyon mal varlığı elde eden çeteye, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Avcı" operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.