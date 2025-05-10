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Haberler Yaşam Boks hocası dehşet saçtı: Kadını önce bıçakladı, yetmedi yerde yumrukladı!
Giriş Tarihi: 10.05.2025 19:45 Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 21:29

Boks hocası dehşet saçtı: Kadını önce bıçakladı, yetmedi yerde yumrukladı!

Beşiktaş'ta meydana gelen olayda, iş görüşmesine gitmek için evden çıkan kadın dehşeti yaşadı. 36 yaşındaki Sibel M., boks hocası olduğu öğrenilen Furkan K., arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkelenen boks hocası yanındaki bıçakla kadını yaraladı. Talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, deliye dönen saldırgan bu sefer de Sibel M.'yi yerde yumruklamaya başladı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan kısa sürede yakalandı. Öte yandan saldırıya uğrayan kadının kardeşi yaşanan vahşet anlarını anlattı.

Mustafa KAYA
Boks hocası dehşet saçtı: Kadını önce bıçakladı, yetmedi yerde yumrukladı!

Olay, dün öğle saatlerinde Beşiktaş Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş görüşmesi için evden çıkan Sibel M. (36), ile mahallesinde bulunan spor salonunu işleten ve aynı zamanda boks hocası olduğu öğrenilen Furkan K., arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Boks hocası dehşet saçtı: Kadını önce bıçakladı, yetmedi yerde yumrukladı!

Tartışmanın ardından Furkan K., üzerinde bulundurduğu iddia edilen bıçakla Sibel M.'yi yaraladı. Yere yığılan Sibel M.'ye Furkan K. yumruklarla saldırmaya devam etti. Kadının yardım çığlıklarına komşular ve çevredekiler koştu.

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Boks hocası dehşet saçtı: Kadını önce bıçakladı, yetmedi yerde yumrukladı!

Yardımda gelen komşuları gören Furkan K., olay yerinden kaçtı.

Boks hocası dehşet saçtı: Kadını önce bıçakladı, yetmedi yerde yumrukladı!

KISKIVRAK YAKALANDI

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sibel M., olay yerine gelen sağlık ekiplerin kendisine yaptığı ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sibel M.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



Boks hocası dehşet saçtı: Kadını önce bıçakladı, yetmedi yerde yumrukladı!

"YERDE YUMRUKLAMAYA DEVAM ETTİ"

Yoğun bakımda hayat mücadelesine devam eden Sibel M.'nin kardeşi Berivan M., "Ablamın saat 14.00' da iş görüşmesi vardı. Oraya gitmek için takım elbisesinin giyip evden çıktığı esnada yolunu keserek üç yerinden ablamı bıçakladı. Daha sonra bıçakladığı yetmezmiş gibi kendisi aynı zamanda boksör, bıçaklanmış ablamı yerde yumruklamaya devam etti. Ablamın çığlıkları üzerine komşular ablamın yanına koşunca, o da korkup hızlıca kaçtı. Ablamı bıçaklayan kişiyi tanıyorum.