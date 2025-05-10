Boks hocası dehşet saçtı: Kadını önce bıçakladı, yetmedi yerde yumrukladı!

"YERDE YUMRUKLAMAYA DEVAM ETTİ"



Yoğun bakımda hayat mücadelesine devam eden Sibel M.'nin kardeşi Berivan M., "Ablamın saat 14.00' da iş görüşmesi vardı. Oraya gitmek için takım elbisesinin giyip evden çıktığı esnada yolunu keserek üç yerinden ablamı bıçakladı. Daha sonra bıçakladığı yetmezmiş gibi kendisi aynı zamanda boksör, bıçaklanmış ablamı yerde yumruklamaya devam etti. Ablamın çığlıkları üzerine komşular ablamın yanına koşunca, o da korkup hızlıca kaçtı. Ablamı bıçaklayan kişiyi tanıyorum.