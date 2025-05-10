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Boks hocası dehşet saçtı: Kadını önce bıçakladı, yetmedi yerde yumrukladı!
Giriş Tarihi: 10.05.2025 19:45
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025
21:29
Boks hocası dehşet saçtı: Kadını önce bıçakladı, yetmedi yerde yumrukladı!
Beşiktaş'ta meydana gelen olayda, iş görüşmesine gitmek için evden çıkan kadın dehşeti yaşadı. 36 yaşındaki Sibel M., boks hocası olduğu öğrenilen Furkan K., arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkelenen boks hocası yanındaki bıçakla kadını yaraladı. Talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, deliye dönen saldırgan bu sefer de Sibel M.'yi yerde yumruklamaya başladı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan kısa sürede yakalandı. Öte yandan saldırıya uğrayan kadının kardeşi yaşanan vahşet anlarını anlattı.