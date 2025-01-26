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Haberler Yaşam Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında vefat edenlerin yakınlarını arayıp alay ettiler: 5 vicdansız için gözaltı kararı!   
Giriş Tarihi: 26.01.2025 12:30 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 12:30

Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında vefat edenlerin yakınlarını arayıp alay ettiler: 5 vicdansız için gözaltı kararı!

Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'yi yasa boğan olayla ilgili soruşturma sürerken sosyal medyada yapılan bir paylaşım tepkileri beraberinde getirdi. Bazı vicdansızların yangında hayatını kaybedenlerin ailelerini arayarak alay ve küfür etmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Deniz YUSUFOĞLU
Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasında vefat edenlerin yakınlarını arayıp alay ettiler: 5 vicdansız için gözaltı kararı!

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangın 85 milyonu derinden yaraladı.

Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasında vefat edenlerin yakınlarını arayıp alay ettiler: 5 vicdansız için gözaltı kararı!

Yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybederken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. soruşturma kapsamında işletme sahibi ve otel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklanmıştı.

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Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasında vefat edenlerin yakınlarını arayıp alay ettiler: 5 vicdansız için gözaltı kararı!

BUNUN ADI VİCDANSIZLIK

Ülkeyi yasa boğan olay sonrası sosyal medyada yayınlanan bir video gündeme geldi. Videoda şahısların, vefat eden kişilerin ailesini arayarak dalga geçtiği anlar yer alıyordu.

Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasında vefat edenlerin yakınlarını arayıp alay ettiler: 5 vicdansız için gözaltı kararı!

Aile üyelerini arayarak önce başsağlığı diyen vicdansız ardından ağza alınmayacak küfür içerikli sözler sarfediyordu.

Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasında vefat edenlerin yakınlarını arayıp alay ettiler: 5 vicdansız için gözaltı kararı!

ACILI AİLELERLE DALGA GEÇTİ

Acılı aileyle dalga geçen şahıs hakkında harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başaavcılığı re'sen soruşturma başlatıldı. "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme", "Kişinin hatırasına hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne tespit için talimat verildi.

Bolu'daki otel yangınında yakınlarını kaybeden vatandaşları arayıp alay edenler hakkında soruşturma başlatıldı | Video

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