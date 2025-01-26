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Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında vefat edenlerin yakınlarını arayıp alay ettiler: 5 vicdansız için gözaltı kararı!
Giriş Tarihi: 26.01.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025
12:30
Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında vefat edenlerin yakınlarını arayıp alay ettiler: 5 vicdansız için gözaltı kararı!
Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'yi yasa boğan olayla ilgili soruşturma sürerken sosyal medyada yapılan bir paylaşım tepkileri beraberinde getirdi. Bazı vicdansızların yangında hayatını kaybedenlerin ailelerini arayarak alay ve küfür etmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.