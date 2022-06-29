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Haberler Yaşam Bolu Piknik Alanları 2023 - Bolu'da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları
Giriş Tarihi: 29.06.2022 15:34 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 13:42

Bolu Piknik Alanları 2023 - Bolu'da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Şehir hayatından sıkılan ve doğada kafa dinlemek isteyenler için pek çok mekân bulunur. Sevdikleriyle keyifli vakit geçirmek isteyenlerin tercih edebileceği mekânlar arasında ilk sırada mesire alanları gelir. Bolu, Batı Karadeniz'de bulunan en popüler şehirlerden birisidir. Bolu'da piknik yapmak için pek çok mesire alanı bulunur. Bolu piknik alanları yazımızda, sizler için en çok tercih edilen yerleri sıraladık. Bolu Piknik Alanları, Bolu Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları yazımız sizlerle.

Bolu Piknik Alanları 2023 - Bolu’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Şehir hayatından uzakta, doğada sevdikleriyle birlikte vakit geçirmek isteyenlerin tercih edebileceği farklı mekânlar vardır. Havaların ısınmasıyla birlikte, özellikle çocuklu aileler için piknik yapmak, son derece keyiflidir. Aileniz, arkadaşlarınız ve dostlarınızla hoş vakitler geçirmek ve mangal keyfi yapmak için farklı mesire alanlarını tercih edebilirsiniz. Her mevsim bambaşka bir güzelliğe sahip olan Bolu'da kafa dinlemek ve enerji toplayıp yeni bir güne merhaba demek mümkün. Muhteşem manzaralara sahip Bolu'da piknik dışında farklı aktiviteler de tercih edilir. Güzel manzaralarla giden herkesi büyüleyen bu mesire alanlarında anılarınızı ölümsüzleştirebilirsiniz. Bolu piknik alanları yazımızda gidilebilecek mesire alanlarına yer verdik. İşte detaylar...

Bolu Piknik Alanları 2023 - Bolu’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Bolu Piknik Alanları

Bolu, Batı Karadeniz'in en güzel kentlerinden birisi olarak bilinir. Doğaseverlerin adresi olan Bolu'da piknik yapılacak pek çok alan bulunur. En çok tercih edilen piknik alanlarından birisi olan Gölcük Mesire Yeri, ormanın içerisinde bulunur ve güzel manzarası eşliğinde sevdiklerinizle hoş vakit geçirmenize imkân tanır. Muhteşem kareler yakalayabileceğiniz bu piknik alanında güzel anılar biriktirebilirsiniz. Şehrin merkezinde bulunan Milli Park, piknik yapılabilen bir diğer mekândır. Oldukça sakin bir atmosferi olan bu piknik alanı, çocuklar için de güvenlidir.

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Bolu Piknik Alanları 2023 - Bolu’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Bolu Piknik Yerleri

Bolu denildiğinde akla gelen ilk yerlerden birisi olan Yedigöller Milli Parkı, sevdiklerinizle piknik yapabileceğiniz bir diğer mekândır. Muhteşem doğasıyla gelen herkesi büyüleyen bu milli parkta kamp kurmak da mümkün. Her mevsiminde ayrı bir güzelliği içerisinde barındıran bu milli parkın ziyaretçi sayısı günden güne artmıştır.

Bolu Piknik Alanları 2023 - Bolu’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Gölköy Piknik Alanı, şehrin merkezinde bulunan piknik yerlerinden birisidir. Şehrin içerisinde bulunan Atatürk Orman Parkı, bölge halkının sıklıkla tercih ettiği piknik yerlerinden bir diğeridir. Parkın içerisinde, çocuklar için oyun alanları, piknik masası, bisiklet ve yürüyüş yolları da bulunur.

Bolu Piknik Alanları 2023 - Bolu’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Bolu Mesire Alanları

Bolu'da gidilecek piknik alanları arasında ilk sırada yer alan Çakmaklar Çamlığı Mesire Yeri, kafa dinlemek isteyenler için idealdir. Piknik yapmak için uygun bir ortama sahip bu mesire alanı, çocuklu ailelerin de tercih ettiği bir yerdir. Şehrin merkezinde yer alan bir diğer mesire alanı olan Çamlıpınar Göleti Mesire Alanı, bölge halkının sıkça gittiği bir yerdir. Beşpınarlar Tabiat Parkı, şehir merkezinde bulunan mesire alanlarından bir diğeridir. Burası piknik yapmak isteyenler için ideal bir mesire alanıdır.

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