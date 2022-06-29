Bolu Piknik Alanları 2023 - Bolu’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Bolu Piknik Alanları

Bolu, Batı Karadeniz'in en güzel kentlerinden birisi olarak bilinir. Doğaseverlerin adresi olan Bolu'da piknik yapılacak pek çok alan bulunur. En çok tercih edilen piknik alanlarından birisi olan Gölcük Mesire Yeri, ormanın içerisinde bulunur ve güzel manzarası eşliğinde sevdiklerinizle hoş vakit geçirmenize imkân tanır. Muhteşem kareler yakalayabileceğiniz bu piknik alanında güzel anılar biriktirebilirsiniz. Şehrin merkezinde bulunan Milli Park, piknik yapılabilen bir diğer mekândır. Oldukça sakin bir atmosferi olan bu piknik alanı, çocuklar için de güvenlidir.