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'da kar yağışı etkili oldu

Giriş Tarihi: 30.11.2018 10:21 Güncelleme Tarihi: 30.11.2018 10:29
Bolu'da kar yağışı etkili oldu

'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza bürünürken, D-100 yolu ve TEM yolunun Bolu Dağı kesiminde ulaşım yavaşladı.

Bolu'da kar yağışı etkili oldu

TEM'in Ankara yönünün Dağı Tüneli'ni de kapsayan Kaynaşlı ve Abant Gişeleri arasındaki bölümünde süren yol çalışması nedeniyle sürücüler D-100 yoluna yönlendirildi.

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Bolu'da kar yağışı etkili oldu

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle kent merkezi karla kaplandı. Sabah evlerinden çıktıklarında beyazlar içindeki şehri gören vatandaşlar, kar yağışını sevinçle karşıladı.

Bolu'da kar yağışı etkili oldu

Kent merkezinde kar yağışı 5 santimetre olarak ölçüldü. Kar yağışı D-100 yolu ve TEM yolunun Dağı geçişinde de etkili oldu. Aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Bolu'da kar yağışı etkili oldu

TEM'in Ankara yönünün Dağı Tüneli'ni de kapsayan Kaynaşlı ve Abant gişeleri arasındaki bölümünde süren yol çalışması nedeniyle sürücüler D-100 yoluna yönlendirildi. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı.

Bolu'da kar yağışı etkili oldu

Ekipler, özellikle yoğunluğun yaşandığı D-100 yolunun Ankara istikametinde çalışmalara ağırlık verdi. Polis ekipleri de sürücülerin, kış lastikleri olmadan yola çıkmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği uyarısında bulundu.

Bolu'da kar yağışı etkili oldu
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