Bolu'da kar yağışı etkili oldu

Kent merkezinde kar yağışı 5 santimetre olarak ölçüldü. Kar yağışı D-100 yolu ve TEM yolunun Bolu Dağı geçişinde de etkili oldu. Aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.