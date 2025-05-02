Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bolu'da "peri masalı" adıyla dev vurgun! Alıcılara 'hayal' sattılar: İstenen cezalar belli oldu
Giriş Tarihi: 02.05.2025 16:39 Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 17:09

Bolu'da "peri masalı" adıyla dev vurgun! Alıcılara 'hayal' sattılar: İstenen cezalar belli oldu

Bolu'da, lüks şato projesini satma vaadiyle 59 Kuveytli mağduru yaklaşık 68 milyon dolar dolandıran 13 sanığa, 885 yıla kadar değişen oranlarda hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, alıcılara bir 'peri masalı' yaşam tarzı sunulacağının ifade edildiği, projenin tanıtım faaliyetlerinde projenin bölgeye ve yatırımcılara kazandıracaklarının vurgulandığı kaydedildi.

AJANSLAR
Bolu’da peri masalı adıyla dev vurgun! Alıcılara ’hayal’ sattılar: İstenen cezalar belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, 'Burj Al Babas' projesine ilişkin faaliyet gösteren şirketlerin ortakları, yöneticileri ve bazı çalışanları hakkında yapılan şikayet üzerine MASAK'tan rapor alındığı ve bu rapor doğrultusunda yapılan mali analizlerde, şirketlerin yöneticisi/ortağı olan şüphelilerin iştirak halinde nitelikli dolandırıcılık suçu işlediklerine dair tespitler yapıldığı belirtildi.

Bolu’da peri masalı adıyla dev vurgun! Alıcılara ’hayal’ sattılar: İstenen cezalar belli oldu

İddianamede, bu suçtan elde edilen gelirlerin şirketler arası para transferi, nakit çekim, paravan şirketlere sermaye aktarımı gibi yöntemlerle aklandığı, bu işlemlerin gayrimeşru kaynağı gizleme ya da meşru bir izlenim yaratma amacı taşıdığı, ayrıca yurt dışına çıkarma dahil olmak üzere çeşitli işlemlerle suç gelirlerinin aklandığı ve bu eylemlere ilişkin çok sayıda delilin dosyada yer aldığı ifade edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bolu’da peri masalı adıyla dev vurgun! Alıcılara ’hayal’ sattılar: İstenen cezalar belli oldu

ALICILARA HAYAL SATTILAR: PERİ MASALI DİYE TANITMIŞLAR

İddianamede, Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki 732 lüks 'şato villa' içeren Burj Al Babas projesinin 'şato' tipi konutlar olarak tasarlandığı, 2014 yılında lansmanı yapılan projenin kamuoyuna Türkiye'nin en büyük ultra lüks tatil köylerinden biri olarak tanıtıldığı belirtildi. Proje kapsamında camiler, termal Türk hamamları, güzellik merkezleri ve alışveriş merkezi gibi unsurlarla donatılmış devasa bir tesis vaat edildiği, her biri yaklaşık 325 metre kare olan bu villaların mavi kuleleri, spiral merdivenleri ve lüks iç dekorasyonu olacağı anlatıldı.

Bolu’da peri masalı adıyla dev vurgun! Alıcılara ’hayal’ sattılar: İstenen cezalar belli oldu

Böylece alıcılara bir 'peri masalı' yaşam tarzı sunulacağının ifade edildiği, projenin tanıtım faaliyetlerinde projenin bölgeye ve yatırımcılara kazandıracaklarının vurgulandığı, lansman sırasında yapılan satış sunumunun 'kendi şatonuzu satın alma' hayalini cazip fiyatlarla gerçekleştirebileceğiniz teması etrafında olduğu kaydedildi.

Bolu’da peri masalı adıyla dev vurgun! Alıcılara ’hayal’ sattılar: İstenen cezalar belli oldu

68 MİLYONLUK VURGUN

İddianamede yer verilen MASAK raporlarında, projenin başladığı 2014'ten 2018'e kadar projeyi yürüten şirketlere bin 41 ayrı işlemde toplam 67 milyon 180 bin dolarlık para girişi olduğu ve para yatıranların tamamının Kuveytli iş insanları olduğu vurgulandı. İddianamede, projenin tamamlanamadığı ve 59 kişinin şikayetçi olduğu belirtildi.