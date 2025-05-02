Bolu'da "peri masalı" adıyla dev vurgun! Alıcılara 'hayal' sattılar: İstenen cezalar belli oldu

ALICILARA HAYAL SATTILAR: PERİ MASALI DİYE TANITMIŞLAR

İddianamede, Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki 732 lüks 'şato villa' içeren Burj Al Babas projesinin 'şato' tipi konutlar olarak tasarlandığı, 2014 yılında lansmanı yapılan projenin kamuoyuna Türkiye'nin en büyük ultra lüks tatil köylerinden biri olarak tanıtıldığı belirtildi. Proje kapsamında camiler, termal Türk hamamları, güzellik merkezleri ve alışveriş merkezi gibi unsurlarla donatılmış devasa bir tesis vaat edildiği, her biri yaklaşık 325 metre kare olan bu villaların mavi kuleleri, spiral merdivenleri ve lüks iç dekorasyonu olacağı anlatıldı.