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Bolu'da "peri masalı" adıyla dev vurgun! Alıcılara 'hayal' sattılar: İstenen cezalar belli oldu
Giriş Tarihi: 02.05.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025
17:09
Bolu'da "peri masalı" adıyla dev vurgun! Alıcılara 'hayal' sattılar: İstenen cezalar belli oldu
Bolu'da, lüks şato projesini satma vaadiyle 59 Kuveytli mağduru yaklaşık 68 milyon dolar dolandıran 13 sanığa, 885 yıla kadar değişen oranlarda hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, alıcılara bir 'peri masalı' yaşam tarzı sunulacağının ifade edildiği, projenin tanıtım faaliyetlerinde projenin bölgeye ve yatırımcılara kazandıracaklarının vurgulandığı kaydedildi.