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Bolu'daki yangın faciası: Otelin sahibi Halit Ergül'den kan donduran sözler! "Boş yere para harcamayalım..."
Giriş Tarihi: 25.01.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025
13:15
Bolu'daki yangın faciası: Otelin sahibi Halit Ergül'den kan donduran sözler! "Boş yere para harcamayalım..."
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Türkiye'yi derinden sarsan yangın faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 9'u tutuklandı. İhmaller zincirinin sebep olduğu, 78 canımızı yitirdiğimiz yangınla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Bolu'nun önde gelen isimleri, Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün para kazanma hırsıyla otelin eksikliklerini gidermekten kaçındığını ve son itfaiye raporundaki 8 eksikliği görünce, "Şimdi bunları yapmak boşa olur. Sezon bitsin de öyle tümden bir tadilata girelim" dediğini iddia etti.