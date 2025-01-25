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Haberler Yaşam Bolu'daki yangın faciası: Otelin sahibi Halit Ergül'den kan donduran sözler! "Boş yere para harcamayalım..."
Giriş Tarihi: 25.01.2025 13:15 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 13:15

Bolu'daki yangın faciası: Otelin sahibi Halit Ergül'den kan donduran sözler! "Boş yere para harcamayalım..."

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Türkiye'yi derinden sarsan yangın faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 9'u tutuklandı. İhmaller zincirinin sebep olduğu, 78 canımızı yitirdiğimiz yangınla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Bolu'nun önde gelen isimleri, Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün para kazanma hırsıyla otelin eksikliklerini gidermekten kaçındığını ve son itfaiye raporundaki 8 eksikliği görünce, "Şimdi bunları yapmak boşa olur. Sezon bitsin de öyle tümden bir tadilata girelim" dediğini iddia etti.

Bolu’daki yangın faciası: Otelin sahibi Halit Ergül’den kan donduran sözler! Boş yere para harcamayalım...

Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında 78 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda vatandaş ise yaralandı. Otelde yaşanan facia ile bağlantısı olduğu belirlenerek 14 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu’daki yangın faciası: Otelin sahibi Halit Ergül’den kan donduran sözler! Boş yere para harcamayalım...

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, savcılık sorguları tamamlanan ve nöbetçi hakimliğe sevk edilen otel müdürü Zeki Yılmaz, muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer ve mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ile Mehmet Gündüz tutuklandı.

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Bolu’daki yangın faciası: Otelin sahibi Halit Ergül’den kan donduran sözler! Boş yere para harcamayalım...

Tutuklananlarla birlikte olayla ilgili cezaevine gönderilenlerin sayısı işletme sahibi Halit Ergül ve şirket genel müdürü Emir Aras ile birlikte 9'a yükseldi.

Bolu’daki yangın faciası: Otelin sahibi Halit Ergül’den kan donduran sözler! Boş yere para harcamayalım...

İş güvenliği uzmanı E.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, gözaltında bulunan 4 kişinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Bolu’daki yangın faciası: Otelin sahibi Halit Ergül’den kan donduran sözler! Boş yere para harcamayalım...

Soruşturma kapsamında, yangının çıkış sebebi ve ihmallerin tespiti için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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