Bolu’daki yangın faciasında çektiği videoyu paylaştı: Sanırım ölmek üzereyiz, hayat çok güzeldi

"ÇARESİZLİKTEN HAYATTA KALMAYI BAŞARDIK"

Karataşlı paylaşımına ise şu notu düştü:

Öncelikle yakınlarını kaybedenlere baş sağlığı ve sabır diliyorum. Bu trajedinin içinde canım kardeşimi, kıymetlimi kaybettik. Yaşanan olayın etkileri zihnimden uzun yıllar gitmeyecek. Her hatırladığımda bin kere daha lanet okuyacağım bu olayın sorumlularına, ki unutmak ne mümkün. Kime kızacağımız, kimden hesap soracağımızı bile bilmediğimiz bir olayın içindeyiz. Kardeşimin mutlu yaşadığı 17 yılın hatrına içimize su serpmeye çalışmaktan başka çaremiz yok.