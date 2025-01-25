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Haberler Yaşam Bolu'daki yangın faciasında çektiği videoyu paylaştı: Sanırım ölmek üzereyiz, hayat çok güzeldi
Giriş Tarihi: 25.01.2025 15:32 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 15:40

Bolu'daki yangın faciasında çektiği videoyu paylaştı: Sanırım ölmek üzereyiz, hayat çok güzeldi

Bolu'daki yangın faciasında kardeşi Özüm'ü kaybeden Müge Karataşlı, otelde çektiği videoyu paylaştı. "Şu an Bolu Kartalkaya Grand Kartal'dayız. Yangın çıktı." diyen Karataşlı, 8. katta mahsur kaldıklarını belirterek, "Bunu çektik sanırım ölmek üzereyiz. Hayat çok güzeldi." ifadelerini kullandı.

Bolu’daki yangın faciasında çektiği videoyu paylaştı: Sanırım ölmek üzereyiz, hayat çok güzeldi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangın 85 milyonu derinden yaraladı. Yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybederken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Bolu’daki yangın faciasında çektiği videoyu paylaştı: Sanırım ölmek üzereyiz, hayat çok güzeldi

Otel sahibi Halit Ergül ve damadı Emir Aras'ın da aralarında bulunduğu 9 kişinin tutuklanırken, olayla ilgili acı görüntüler de ortaya çıkmaya devam ediyor.

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Bolu’daki yangın faciasında çektiği videoyu paylaştı: Sanırım ölmek üzereyiz, hayat çok güzeldi

Yangın çıktığı anda ailesini uyandıran ancak asansöre binmesi nedeniyle hayatını kaybeden Özüm Karataşlı'nın ablası Müge Karataşlı, yangın faciasında çektiği videoyu paylaştı.

Özüm Karataşlı'nın ablası Bolu'daki yangın faciasında yaşadığı korku dolu anları paylaştı: "Sanırım ölmek üzereyiz!" | Video

Bolu’daki yangın faciasında çektiği videoyu paylaştı: Sanırım ölmek üzereyiz, hayat çok güzeldi

"SANIRIM ÖLMEK ÜZEREYİZ"

Karataşlı paylaştığı videoda "Şu an Bolu Kartalkaya Grand Kartal'dayız. Yangın çıktı. 8. Katta mahsur kaldık. Bunu çektik sanırım ölmek üzereyiz. Hayat çok güzeldi." dedi.

Bolu’daki yangın faciasında çektiği videoyu paylaştı: Sanırım ölmek üzereyiz, hayat çok güzeldi

"ÇARESİZLİKTEN HAYATTA KALMAYI BAŞARDIK"

Karataşlı paylaşımına ise şu notu düştü:

Öncelikle yakınlarını kaybedenlere baş sağlığı ve sabır diliyorum. Bu trajedinin içinde canım kardeşimi, kıymetlimi kaybettik. Yaşanan olayın etkileri zihnimden uzun yıllar gitmeyecek. Her hatırladığımda bin kere daha lanet okuyacağım bu olayın sorumlularına, ki unutmak ne mümkün. Kime kızacağımız, kimden hesap soracağımızı bile bilmediğimiz bir olayın içindeyiz. Kardeşimin mutlu yaşadığı 17 yılın hatrına içimize su serpmeye çalışmaktan başka çaremiz yok.

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