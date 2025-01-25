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Bolu'daki yangın faciasında çektiği videoyu paylaştı: Sanırım ölmek üzereyiz, hayat çok güzeldi
Giriş Tarihi: 25.01.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025
15:40
Bolu'daki yangın faciasında çektiği videoyu paylaştı: Sanırım ölmek üzereyiz, hayat çok güzeldi
Bolu'daki yangın faciasında kardeşi Özüm'ü kaybeden Müge Karataşlı, otelde çektiği videoyu paylaştı. "Şu an Bolu Kartalkaya Grand Kartal'dayız. Yangın çıktı." diyen Karataşlı, 8. katta mahsur kaldıklarını belirterek, "Bunu çektik sanırım ölmek üzereyiz. Hayat çok güzeldi." ifadelerini kullandı.