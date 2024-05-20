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Boru döşeyen çiftçi sesin kaynağını öğrenince şoke oldu: İlk defa yakından görüyorum!
Giriş Tarihi: 20.05.2024 10:37
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
10:58
Boru döşeyen çiftçi sesin kaynağını öğrenince şoke oldu: İlk defa yakından görüyorum!
İlginç olay Tokat'ta yaşandı. Çiftçilik yapan Uğur Karahan ve eşi, tarlalarında su borusu döşerken borunun içinde bir yılanla karşılaştı. Delikten yılanı gören Karahan, onu kurtarmaya çalışırken yılanın filtreye sıkışarak hayatını kaybettiğini anladı. Yaşadığı ilginç anları cep telefonuyla kayda alan Karahan o anları şöyle anlattı.