Boşanmak isteyen eşine kabusu yaşattı! Ses fişeğiyle taciz etti tehditler yağdırdı: Seni Bergen gibi yaparım!

Genç kadına dehşeti yaşatan koca ifadesinde, Kader Ö. ile olay gününde telefonda tartıştıklarını, bunun üzerine eşinin yaşadığı eve gittiğini ve araç içinde konuştuklarını, bu sırada cam kırıklarını toplamak için elini gömleğinin içine soktuğunda elinde ve üzerinde kesik olup olmadığını anlamak için Kader Ö'nün eşofmanını çıkardığını öne sürdü.