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Boşanmak isteyen eşine kabusu yaşattı! Ses fişeğiyle taciz etti tehditler yağdırdı: Seni Bergen gibi yaparım!
Giriş Tarihi: 08.01.2024 09:43
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
09:43
Boşanmak isteyen eşine kabusu yaşattı! Ses fişeğiyle taciz etti tehditler yağdırdı: Seni Bergen gibi yaparım!
Ankara'da Emre Ö. boşanmak isteyen eşi Kader Ö'ye kabusu yaşattı. Sokak ortasında genç kadını darp etti, ses fişeğini genç kadının göğsüne koyarak cinsel saldırıda bulunmaya kalktı. "Seni Bergen gibi yaparım" diyerek tehditler yağdıran Emre Ö. hakkında 41 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı…