Haberler Yaşam Böyle baba olmaz olsun: Kızını internette satılığa çıkardı!

Giriş Tarihi: 31.10.2023 12:29 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 12:29

Böyle baba olmaz olsun: Kızını internette satılığa çıkardı!

Türkiye'nin konuştuğu skandal olay Balıkesir'de yaşandı. 17 yaşında olan O.K. ve D.K. aile onayıyla nikah kıydı. 3 gün 3 gece düğün yapıldı. Ancak düğün sonrası taraflar soluğu karakolda aldı. Taraflar birbirlerinden 'şiddet' ve 'yağma' suçlamasıyla şikayetçi olurken, gelinin babası Y.D.'nin, 2019'da sosyal medya hesabında paylaştığı kızının fotoğrafının üzerine, 'Bu kız satılıktır' yazdığı ortaya çıktı. Ayrıca damattan 250 bin lira başlık parası aldığı ve kızını dini nikahla evlendirmek istediği kişileri de dolandırdığı anlaşıldı. İşte pes dedirten olayın ayrıntıları