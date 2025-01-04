Böyle boşanma davası görülmedi! Kadın kocasına nafaka ödeyecek

Türkiye'de benzerine ender rastlanan boşanma davası Diyarbakır'da yaşandı.

Diyarbakır'da öğretmenlik yapan bir çocuk annesi N.K., 16 yıl önce daha evvel bir kez evlendikten sonra boşanan ve iki çocuğu ile yaşayan F.K. ile evlendi.