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Böyle boşanma davası görülmedi! Kadın kocasına nafaka ödeyecek
Giriş Tarihi: 04.01.2025 06:49
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025
06:49
Böyle boşanma davası görülmedi! Kadın kocasına nafaka ödeyecek
Diyarbakır'da, 44 yaşındaki kadın öğretmen N.K., 16 yıl önce evlendiği 48 yaşındaki kocası F.K.'ye 'evliliği ciddiye almadığı, evin ve çocukların ihtiyaçları ile ilgilenmediği' iddiasıyla dava açtı. Diyarbakır Aile Mahkemesi'nde yaklaşık iki yıl süren dava sonucunda, çift boşandı. Mahkeme, ayrıca boşanma aşamasında mağdur olan ve işsiz olan erkeğe kadının ayda 3 bin lira nafaka ödemesine karar verdi.