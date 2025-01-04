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Haberler Yaşam Böyle boşanma davası görülmedi! Kadın kocasına nafaka ödeyecek
Giriş Tarihi: 04.01.2025 06:49 Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 06:49

Böyle boşanma davası görülmedi! Kadın kocasına nafaka ödeyecek

Diyarbakır'da, 44 yaşındaki kadın öğretmen N.K., 16 yıl önce evlendiği 48 yaşındaki kocası F.K.'ye 'evliliği ciddiye almadığı, evin ve çocukların ihtiyaçları ile ilgilenmediği' iddiasıyla dava açtı. Diyarbakır Aile Mahkemesi'nde yaklaşık iki yıl süren dava sonucunda, çift boşandı. Mahkeme, ayrıca boşanma aşamasında mağdur olan ve işsiz olan erkeğe kadının ayda 3 bin lira nafaka ödemesine karar verdi.

Hüseyin KAÇAR
Böyle boşanma davası görülmedi! Kadın kocasına nafaka ödeyecek

Türkiye'de benzerine ender rastlanan boşanma davası Diyarbakır'da yaşandı.
Diyarbakır'da öğretmenlik yapan bir çocuk annesi N.K., 16 yıl önce daha evvel bir kez evlendikten sonra boşanan ve iki çocuğu ile yaşayan F.K. ile evlendi.

Böyle boşanma davası görülmedi! Kadın kocasına nafaka ödeyecek

Ancak, çift arasında yıllar sonra anlaşmazlıklar yaşandı. Yaşanan anlaşmazlık sırasında işsiz kalan F.K. ile boşanma kararı alan N.K., 2 yıl önce Aile Mahkemesi'nde dava açtı.

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Böyle boşanma davası görülmedi! Kadın kocasına nafaka ödeyecek

Öğretmen N.K. dava dilekçesinde, eşinin evliliği ciddiye almadığını belirterek, evin ve çocukların ihtiyaçları ile ilgilenmediğini iddia etti. N.K. dilekçesinde ayrıca maddi-manevi tazminat, iştirak ile yoksulluk
Nafakası talebinde de bulundu.

Böyle boşanma davası görülmedi! Kadın kocasına nafaka ödeyecek

ERKEK YOKSULLUK NAFAKASI İSTEDİ
F.K. ise dilekçesinde, anlatılan olayların tamamen uydurma olduğunu savunarak, müvekkilinin evliliğin kendisine yüklediği tüm sorumlulukları yerine getirdiğini ileri sürdü. Maddi ve manevi tazminat isteyen F.K., yoksulluk nafakası talebinde de bulundu.

Böyle boşanma davası görülmedi! Kadın kocasına nafaka ödeyecek

MAHKEME ERKEĞE NAFAKA VERDİ
Diyarbakır 1'inci Aile Mahkemesi'ndeki ilginç boşanma davası 2 yıl sonra karara bağlandı. Mahkeme, boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduğuna hükmederek, çifti boşadı. İşsiz olan erkeğin, düzenli ve yeterli bir gelirinin bulunmamasına dikkat çeken mahkeme, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, hakkaniyet ilkesi ve talep miktarı dikkate alınarak, yasal koşulların oluştuğu kanaatiyle, erkek yararına aylık takdiren 3 bin TL yoksulluk nafakası verilmesine karar verdi.

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