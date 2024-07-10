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Giriş Tarihi: 10.07.2024 06:57 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 07:01

Böyle skandal görülmedi! Ünlü havayolu şirketi yolcuların eşyasını çaldı: Rezaleti ‘sinyal’ detayı ortaya çıkardı

Yurtiçi ve yurtdışında toplam 125 noktaya sefer düzenleyen ünlü havayolu şirketinde skandal. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 3 ayrı hırsızlık olayında şirketin çalışanlarının yolcuların eşyasını çaldığı ortaya çıktı. Skandalı 'sinyal' detayı ortaya çıkardı.

ARZU KAYA
Böyle skandal görülmedi! Ünlü havayolu şirketi yolcuların eşyasını çaldı: Rezaleti ‘sinyal’ detayı ortaya çıkardı

47 ülkede 125 noktaya sefer düzenleyen ünlü bir havayolu şirketinde skandal olaylar yaşandı. Havayolu firmasının bagaj yükleme sorumlularının aylarca yolculara ait ziynet eşyalarını hatta çikolata gibi eşyaları çaldığı ortaya çıktı.

Böyle skandal görülmedi! Ünlü havayolu şirketi yolcuların eşyasını çaldı: Rezaleti ‘sinyal’ detayı ortaya çıkardı

Konsolosluk, CİMER ve karakola yapılan şikayetlerin ardından yolcuların çalınan bilgisayarlarının sinyalleri şüphelilerin evini işaret etti. Alınan sinyal durumun çok daha vahim olduğunu gösterdi.

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Böyle skandal görülmedi! Ünlü havayolu şirketi yolcuların eşyasını çaldı: Rezaleti ‘sinyal’ detayı ortaya çıkardı

Öyle ki şüphelilerin evindeki aramalarda birçok değerli eşya ele geçirildi. 2 çalışan, "Birlikte alıp sattıktan sonra parayı paylaşıyorduk. Kimini de kendimiz kullanıyorduk.

Böyle skandal görülmedi! Ünlü havayolu şirketi yolcuların eşyasını çaldı: Rezaleti ‘sinyal’ detayı ortaya çıkardı

Çaldığımız eşyaları da belimize saklıyorduk" diyerek suçlarını itiraf edip tutuklandı. 14 yıla kadar hapis istemiyle 2 ayrı dava açıldı.

Böyle skandal görülmedi! Ünlü havayolu şirketi yolcuların eşyasını çaldı: Rezaleti ‘sinyal’ detayı ortaya çıkardı

Yurt içinde 36 yurt dışında 89 olmak üzere toplamda 47 ülkede 125 noktaya sefer düzenleyen ünlü havayolu şirketinde skandal olaylar silsilesi yaşandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 3 ayrı soruşturmada 3 ayrı skandal ortaya çıktı.

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