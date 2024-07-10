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Böyle skandal görülmedi! Ünlü havayolu şirketi yolcuların eşyasını çaldı: Rezaleti ‘sinyal’ detayı ortaya çıkardı
Giriş Tarihi: 10.07.2024 06:57
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024
07:01
Böyle skandal görülmedi! Ünlü havayolu şirketi yolcuların eşyasını çaldı: Rezaleti ‘sinyal’ detayı ortaya çıkardı
Yurtiçi ve yurtdışında toplam 125 noktaya sefer düzenleyen ünlü havayolu şirketinde skandal. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 3 ayrı hırsızlık olayında şirketin çalışanlarının yolcuların eşyasını çaldığı ortaya çıktı. Skandalı 'sinyal' detayı ortaya çıkardı.