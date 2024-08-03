BTK son dakika erişim kararları! Twitter X kapatılacak mı? Twitter X uygulamasına erişim engeli gelir mi, açıklama geldi mi?

Twitter kullanıcıların başkalarının tweetlerini beğendiği, yanıtlayabildiği, yeniden paylaşabildiği ve etkileşime girebildiği bir platformdur. Maksimum 280 karakterde metinler oluşturulabilen platform için erişim engeli gelip gelmeyeceği merakla bekleniyor. İnstagrama gelen erişim engelinin ardından gözler Twitter X platformuna çevrildi. Peki, BTK kararları ile Twitter X platformuna erişim engeli var mı, gelecek mi?