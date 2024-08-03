Giriş Tarihi: 03.08.2024 16:55
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024
16:55
BTK son dakika erişim kararları! Twitter X kapatılacak mı? Twitter X uygulamasına erişim engeli gelir mi, açıklama geldi mi?
BTK kararları ile sosyal medya üzerinde yapılan değişiklikler mercek altına alındı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Türkiye'de telekomünikasyon sektörünü düzenleyip denetleyen kurumdur. Bu kapsamda Instagram'a erişim engeli getirilmesiyle birlikte kullanıcılar Twitter yeni adıyla X platformu için de sorgulamalara başladı. Peki, Twitter X açık mı, kapalı mı? Twitter X platformuna erişim engeli var mı, gelecek mi?