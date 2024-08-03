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Giriş Tarihi: 03.08.2024 16:55 Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 16:55

BTK son dakika erişim kararları! Twitter X kapatılacak mı? Twitter X uygulamasına erişim engeli gelir mi, açıklama geldi mi?

BTK kararları ile sosyal medya üzerinde yapılan değişiklikler mercek altına alındı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Türkiye'de telekomünikasyon sektörünü düzenleyip denetleyen kurumdur. Bu kapsamda Instagram'a erişim engeli getirilmesiyle birlikte kullanıcılar Twitter yeni adıyla X platformu için de sorgulamalara başladı. Peki, Twitter X açık mı, kapalı mı? Twitter X platformuna erişim engeli var mı, gelecek mi?

BTK son dakika erişim kararları! Twitter X kapatılacak mı? Twitter X uygulamasına erişim engeli gelir mi, açıklama geldi mi?

Twitter kullanıcıların başkalarının tweetlerini beğendiği, yanıtlayabildiği, yeniden paylaşabildiği ve etkileşime girebildiği bir platformdur. Maksimum 280 karakterde metinler oluşturulabilen platform için erişim engeli gelip gelmeyeceği merakla bekleniyor. İnstagrama gelen erişim engelinin ardından gözler Twitter X platformuna çevrildi. Peki, BTK kararları ile Twitter X platformuna erişim engeli var mı, gelecek mi?

BTK son dakika erişim kararları! Twitter X kapatılacak mı? Twitter X uygulamasına erişim engeli gelir mi, açıklama geldi mi?

BTK'DAN INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ AÇIKLAMASI

BTK'dan yapılan açıklamada, 'Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı.' denildi.

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BTK son dakika erişim kararları! Twitter X kapatılacak mı? Twitter X uygulamasına erişim engeli gelir mi, açıklama geldi mi?

TWİTTER X KAPANACAK MI, ERİŞİM ENGELLENİR Mİ?

Twitter X ile ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından uygulanan bir karar bulunamadı.

BTK son dakika erişim kararları! Twitter X kapatılacak mı? Twitter X uygulamasına erişim engeli gelir mi, açıklama geldi mi?
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BTK son dakika erişim kararları! Twitter X kapatılacak mı? Twitter X uygulamasına erişim engeli gelir mi, açıklama geldi mi?
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