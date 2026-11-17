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BTK son tarihi verdi: 31 Aralık gecesi milyonlarca telefon hurdaya çıkacak!
Giriş Tarihi: 17.11.2026 13:25
BTK son tarihi verdi: 31 Aralık gecesi milyonlarca telefon hurdaya çıkacak!
BTK'nın milyonlarca cihazı ilgilendiren kritik IMEI düzenlemesinde geri sayım başladı. Sanılanın aksine, cihazları sadece şarja takıp çalıştırmak kapanmasını engellemiyor. 31 Aralık gecesine kadar telefonunuzda bu adımları eksiksiz uygulamazsanız, cihazınızın IMEI kaydı silinecek ve telefon kalıcı olarak kapatılacak. İşte o elzem işlemler…