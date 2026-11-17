Bir cihazın yasal olarak aktif sayılabilmesi için ev interneti değil, mobil operatör baz istasyonları (GSM şebekesi) üzerinden hücresel bir veri akışı gerçekleştirmesi şart koşuluyor. Sadece Wi-Fi ile internete giren bir telefon, operatör şebekesinde hala "sinyalsiz ve pasif" görünmeye devam ediyor.