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Bu adada nakliye şirketi yok: 500 yıldır taşınırken evi öküzlere bağlayıp çekiyorlar!
Giriş Tarihi: 20.10.2026 10:08
Bu adada nakliye şirketi yok: 500 yıldır taşınırken evi öküzlere bağlayıp çekiyorlar!
Şili'de bulunan bir adada 500 yıldır sürdürülen Minga geleneği, görenleri hayrete düşürüyor. İnsanlar taşınmaya karar verdiklerinde eşyalarını kolilemek yerine komşularıyla bir araya gelerek bütün evlerini yerinden oynatıyor. Üstelik bu zahmetli yolculuğun arkasında yalnızca dayanışma değil, nesillerdir aktarılan mistik bir inanış da bulunuyor.