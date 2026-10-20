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Giriş Tarihi: 20.10.2026 10:08

Bu adada nakliye şirketi yok: 500 yıldır taşınırken evi öküzlere bağlayıp çekiyorlar!

Şili'de bulunan bir adada 500 yıldır sürdürülen Minga geleneği, görenleri hayrete düşürüyor. İnsanlar taşınmaya karar verdiklerinde eşyalarını kolilemek yerine komşularıyla bir araya gelerek bütün evlerini yerinden oynatıyor. Üstelik bu zahmetli yolculuğun arkasında yalnızca dayanışma değil, nesillerdir aktarılan mistik bir inanış da bulunuyor.

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SERAP SALMAN
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Bu adada nakliye şirketi yok: 500 yıldır taşınırken evi öküzlere bağlayıp çekiyorlar!

Dünyanın pek çok yerinde şaşkınlık yaratacak bu görüntü, Şili'nin Chiloé Adası'nda köklü bir kültürün parçası. Yüzlerce insanın katılımıyla gerçekleştirilen ve kimi zaman günlerce süren bu sıra dışı taşınma işlemi, adanın geçmişine ışık tutuyor.

Bu adada nakliye şirketi yok: 500 yıldır taşınırken evi öküzlere bağlayıp çekiyorlar!

EŞYALARINI DEĞİL, EVLERİNİ TAŞIYORLAR!

Şili'nin güneyinde bulunan Chiloé Adası, dünyanın en ilginç toplumsal dayanışma geleneklerinden birine ev sahipliği yapıyor.

Yerel halkın "minga de tiradura de casas" adını verdiği bu gelenekte, taşınmak isteyen bir kişinin evi bütünüyle yerinden kaldırılarak başka bir araziye götürülüyor.

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Bu adada nakliye şirketi yok: 500 yıldır taşınırken evi öküzlere bağlayıp çekiyorlar!

Taşınma işlemi için önce evin altına birbirine paralel ahşap kirişler yerleştiriliyor. Devasa bir kızağı andıran bu düzenek, evin zeminde kaydırılmasını sağlıyor.

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Bu adada nakliye şirketi yok: 500 yıldır taşınırken evi öküzlere bağlayıp çekiyorlar!

12 ÖKÜZ KULLANIYORLAR

Ardından güçlü öküzler çiftler halinde koşumlanarak evin ön kısmına bağlanıyor. Bazı taşınma işlemlerinde 12 öküz birden kullanılıyor. Hayvanların çekmeye başlamasıyla birlikte koca ev, çevrede toplanan insanların tezahüratları eşliğinde ilerliyor.

Daha da şaşırtıcı olanı, taşınma güzergâhında deniz bulunması halinde evin bir sal üzerine yerleştirilerek su üzerinden de taşınabilmesi.

Bu adada nakliye şirketi yok: 500 yıldır taşınırken evi öküzlere bağlayıp çekiyorlar!

PEKİ NEDEN YENİ BİR EV YAPMIYORLAR?

Bu geleneğin arkasında yalnızca ekonomik veya pratik nedenler bulunmuyor. Chiloé Adası'nın köklü folklorunda evlerin ve yaşanılan toprakların manevi anlamı oldukça büyük.

Bu adada nakliye şirketi yok: 500 yıldır taşınırken evi öküzlere bağlayıp çekiyorlar!

Adanın geleneksel inanışlarına göre evlerin içinde aileyi koruyan bir ruhun yaşadığı düşünülüyor. Evi geride bırakmanın bu manevi korumadan vazgeçmek ve kötü enerjiyi davet etmek anlamına gelebileceğine inanılıyor.

Bu adada nakliye şirketi yok: 500 yıldır taşınırken evi öküzlere bağlayıp çekiyorlar!

Bu nedenle başka bir yere yerleşmek isteyen ada sakinleri, yeni bir ev inşa etmek yerine mevcut evlerini de yanlarında götürmeyi tercih edebiliyor.

Bu adada nakliye şirketi yok: 500 yıldır taşınırken evi öküzlere bağlayıp çekiyorlar!

YÜZYILLARDIR DEVAM EDEN DAYANIŞMA GELENEĞİ

Minga kelimesi, karşılıklı yardımlaşma ve ortak emek anlayışını temsil ediyor. Geleneğin kökeninin, İnka kültüründeki toplumsal hizmet anlayışıyla bağlantılı olabileceği düşünülüyor.

En az 500 yıllık geçmişe sahip olan bu dayanışma biçimi yalnızca ev taşımak için kullanılmıyor. Ada sakinleri tarla sürmek, patates ekmek, hasat yapmak veya koyun kırkmak gibi zahmetli işlerde de birbirlerine yardım ediyor.

Bu adada nakliye şirketi yok: 500 yıldır taşınırken evi öküzlere bağlayıp çekiyorlar!

Minga sırasında ev sahibi, kendisine yardım eden insanlara yemek ve müzik eşliğinde teşekkür ediyor. Bir sonraki taşınma veya ortak çalışma gerektiğinde ise bu kez kendisi komşularının yardımına koşuyor.

Bu adada nakliye şirketi yok: 500 yıldır taşınırken evi öküzlere bağlayıp çekiyorlar!

EV YENİ YERİNE ULAŞINCA ŞENLİK BAŞLIYOR

Ev taşıma işlemi kimi zaman birkaç gün sürebiliyor. Ancak yolculuğun tamamlanması yalnızca bir işin bitişi değil, aynı zamanda büyük bir kutlamanın başlangıcı anlamına geliyor.

Bu adada nakliye şirketi yok: 500 yıldır taşınırken evi öküzlere bağlayıp çekiyorlar!

Yüzlerce kişinin katılabildiği etkinliklerde empanada, patatesle hazırlanan geleneksel milcao ve kuzu etiyle yapılan cazuela gibi yöresel yemekler ikram ediliyor.

Bu adada nakliye şirketi yok: 500 yıldır taşınırken evi öküzlere bağlayıp çekiyorlar!

Canlı müzik eşliğinde Şili'nin geleneksel cueca dansı yapılıyor. Böylece zahmetli bir taşınma işlemi, insanların bir araya geldiği büyük bir halk şenliğine dönüşüyor.

Bu adada nakliye şirketi yok: 500 yıldır taşınırken evi öküzlere bağlayıp çekiyorlar!

BU SIRA DIŞI GELENEK YOK OLMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Modern yaşamın etkisiyle Chiloé'deki geleneksel ev taşıma etkinlikleri geçmişe kıyasla daha seyrek gerçekleştiriliyor. Kırsal bölgelerden uzaklaşan genç nüfus ve değişen yaşam koşulları, bu kültürel mirasın devamlılığını zorlaştırıyor.

Bu adada nakliye şirketi yok: 500 yıldır taşınırken evi öküzlere bağlayıp çekiyorlar!

Buna rağmen ada sakinleri geleneklerini yaşatmakta kararlı. Özellikle Şili'de yaz mevsiminin yaşandığı aralık ve mart ayları arasında kültürel etkinlikler kapsamında düzenlenen mingalar, bu sıra dışı dayanışma örneğinin yeni nesillere aktarılmasını sağlıyor.

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