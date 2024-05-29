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Giriş Tarihi: 29.05.2024 15:37 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 15:37

Bu da Van köpeği: Gözlerini gören şaşırıyor!

Kayseri'de göz renklerinin farklı olması nedeniyle Van kedisine benzetilen köpek, mahallenin maskotu oldu.

İHA
Bu da Van köpeği: Gözlerini gören şaşırıyor!

Melikgazi ilçesine bağlı Sarımsaklı Mahallesi'nde yaşayan ve mahalle sakinlerinin "Paşa" ismini verdiği köpek, diğerlerinden farklı. Bir gözü açık mavi, diğer gözü ise kahverengi olan köpek, güzelliği ile görenleri büyülüyor.

Bu da Van köpeği: Gözlerini gören şaşırıyor!

Mahallenin maskotu haline gelen köpeğe mahalle sakinleri de özenle bakıyor.

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Bu da Van köpeği: Gözlerini gören şaşırıyor!

Mahalle sakinlerinden Eşref Öcal; "Köpeğimizin bir gözü kahverengi, bir gözü mavi.

Bu da Van köpeği: Gözlerini gören şaşırıyor!

Van kedisine benzetiyorlar. İlk başta bizde şaşırmıştık. Mahallemizin maskotu oldu.

Bu da Van köpeği: Gözlerini gören şaşırıyor!

Küçüklüğünden beri mahallemizde ve herkes bakıyor" diye konuştu...

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