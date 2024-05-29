Bu da Van köpeği: Gözlerini gören şaşırıyor!

Melikgazi ilçesine bağlı Sarımsaklı Mahallesi'nde yaşayan ve mahalle sakinlerinin "Paşa" ismini verdiği köpek, diğerlerinden farklı. Bir gözü açık mavi, diğer gözü ise kahverengi olan köpek, güzelliği ile görenleri büyülüyor.