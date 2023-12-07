Haberler Yaşam Bu görüntüler milyonlarca kez izlendi! Genç kadının balık avlama yöntemi sosyal medyada gündem oldu

Giriş Tarihi: 07.12.2023 17:05 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 17:05

Bu görüntüler milyonlarca kez izlendi! Genç kadının balık avlama yöntemi sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medya üzerinden paylaşılan bazı görüntüler kısa sürede milyonlarca kez izlenerek viral olabiliyor. Bu genç kadının kendine has balık avlama yöntemi de oldukça dikkat çekti. İşte sosyal medyada viral olan o balık avlama yöntemi...