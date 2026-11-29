EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege kıyılarında yer yer tam fırtına, iç kesimlerde ise pus ve sis bekleniyor.
DENİZLİ 17°C: Parçalı ve çok bulutlu.
İZMİR 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
MANİSA 16°C: Parçalı ve çok bulutlu.
MUĞLA 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile akşam saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların sabah saatlerinde Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Hatay çevrelerinde rüzgarın saatte 60 ila 80 kilometre hızla esmesi bekleniyor.
ADANA 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ANTALYA 24°C: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
BURDUR 15°C: Parçalı bulutlu.
HATAY 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sabah saatlerinde kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor.