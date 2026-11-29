MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden itibaren Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde ise kar bekleniyor.

Yağışların Çanakkale'nin iç kesimleri ile Kırklareli çevrelerinde kuvvetli, rüzgarın ise yer yer tam fırtına şeklinde olması öngörülüyor.

BURSA 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı.

ÇANAKKALE 10°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların iç kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

KIRKLARELİ 4°C: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yüksek kesimleri kar yağışlı.