Bu hafta Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Gözler Bilim Kurulu Toplantısı’na çevrildi!

26 Nisan 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gözler Bilim Kurulu Toplantısı'na çevrildi. Kabine sonrası alınan kararlar doğrultusunda 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Önemli kararların istişare edileceği Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman sorusunun yanıtı da Kabine sonrası merak edilir hale geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak ve hangi gün? Gözler Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamalarına çevrildi!