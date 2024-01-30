Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bu isim sadece 1 kişide var! Türkiye'nin en çok tercih edilen ismi belli oldu
Giriş Tarihi: 30.01.2024 15:06 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 15:06

Bu isim sadece 1 kişide var! Türkiye'nin en çok tercih edilen ismi belli oldu

Türkiye'nin en popüler isimleri belli oldu. Her yıl açıklanan TÜİK verilerine göre, doğan bebeklere en çok verilen kız ve erkek isimleri ortaya çıktı. En çok tercih edilen isimler, tahmin edenleri yanılttı. Bazı isimlerin ise yalnızca 1 bebeğe verildiği belirtildi. Peki, Türkiye'nin çok tercih edilen ismi hangisi oldu? İşte yalnızca 1 bebeğe verilen isimler ve en çok tercih edilen isimler...

Bu isim sadece 1 kişide var! Türkiye’nin en çok tercih edilen ismi belli oldu

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden elde dilen bilgilere göre, 2022'de 1 milyon 22 bin 737 bebek nüfus kütüklerine kayıt edildi.

Bu isim sadece 1 kişide var! Türkiye’nin en çok tercih edilen ismi belli oldu

BU İSİMLER SADECE BİR BEBEKTE VAR

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bu isim sadece 1 kişide var! Türkiye’nin en çok tercih edilen ismi belli oldu

2022 yılı verileri yalnızca 1 bebeğe verilen isimleri de ortaya çıkardı. Bunlar arasında Azra Akel, Elif Evin, Irmak Dila, Kerem Akil, Dilara Hayat, Eylül Feza, Oğuz Umut, Tuna Mete ve Kağan Celal isimleri oldukça dikkat çekti.

Bu isim sadece 1 kişide var! Türkiye’nin en çok tercih edilen ismi belli oldu

15 bin 836 ikiz, 373 üçüz, 7 dördüz ve 1 beşiz doğum meydana geldi.

Bu isim sadece 1 kişide var! Türkiye’nin en çok tercih edilen ismi belli oldu

EN POPÜLER İSİM HANGİSİ?

Genellikle en popüler erkek ismi Yusuf olsa da bu yılki verileri tahmin edenler yanıldı. Bu yıl en popüler erkek ismi Alparslan oldu kızlarda ise ilk sırada tahmin edildiği gibi Zeynep var.

SON DAKİKA