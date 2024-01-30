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Bu isim sadece 1 kişide var! Türkiye'nin en çok tercih edilen ismi belli oldu
Giriş Tarihi: 30.01.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
15:06
Bu isim sadece 1 kişide var! Türkiye'nin en çok tercih edilen ismi belli oldu
Türkiye'nin en popüler isimleri belli oldu. Her yıl açıklanan TÜİK verilerine göre, doğan bebeklere en çok verilen kız ve erkek isimleri ortaya çıktı. En çok tercih edilen isimler, tahmin edenleri yanılttı. Bazı isimlerin ise yalnızca 1 bebeğe verildiği belirtildi. Peki, Türkiye'nin çok tercih edilen ismi hangisi oldu? İşte yalnızca 1 bebeğe verilen isimler ve en çok tercih edilen isimler...