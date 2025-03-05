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Bu köyde 600 yıldır davul çalmak yasak! Sebebini duyanlar şaştı kaldı: Meğer onu rahatsız etmek istemiyorlarmış...
Giriş Tarihi: 05.03.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
11:16
Bu köyde 600 yıldır davul çalmak yasak! Sebebini duyanlar şaştı kaldı: Meğer onu rahatsız etmek istemiyorlarmış...
Bursa'nın Keles ilçesine bağlı kırsal Dedeler Mahallesi'nde, Şeyh Selahaddin Buhari'nin türbesine duyulan saygı nedeniyle 600 yıldır Ramazan davulu çalınmıyor. Köy halkı, sahur vakitlerinde davul yerine kapıları çalarak birbirini uyandırıyor.