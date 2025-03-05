Bu köyde 600 yıldır davul çalmak yasak! Sebebini duyanlar şaştı kaldı: Meğer onu rahatsız etmek istemiyorlarmış...

MUHTARDAN AÇIKLAMA

Dedeler köyü muhtarı Murat Seyrek, köy halkının bu geleneği 600 yıldır bozmadan sürdürdüğünü belirterek, "Şeyh Selahaddin Buhari Hazretleri, bu köyde Rumlara doğru yolu göstermek için görevlendirilmiş ve burada yaşamış. Türbesi de köyümüzde bulunuyor. Bizler de ona duyduğumuz saygıdan dolayı köyümüzde yüksek ses çıkarmamaya özen gösteriyoruz" dedi.