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Haberler Yaşam Bu köyde 600 yıldır davul çalmak yasak! Sebebini duyanlar şaştı kaldı: Meğer onu rahatsız etmek istemiyorlarmış...
Giriş Tarihi: 05.03.2025 11:16 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 11:16

Bu köyde 600 yıldır davul çalmak yasak! Sebebini duyanlar şaştı kaldı: Meğer onu rahatsız etmek istemiyorlarmış...

Bursa'nın Keles ilçesine bağlı kırsal Dedeler Mahallesi'nde, Şeyh Selahaddin Buhari'nin türbesine duyulan saygı nedeniyle 600 yıldır Ramazan davulu çalınmıyor. Köy halkı, sahur vakitlerinde davul yerine kapıları çalarak birbirini uyandırıyor.

MUHARREM DOĞANTEZ
Bu köyde 600 yıldır davul çalmak yasak! Sebebini duyanlar şaştı kaldı: Meğer onu rahatsız etmek istemiyorlarmış...

1400'lü yıllarda bölgedeki Rumları irşad etmek amacıyla Bursa'nın Dedeler köyüne gelen Şeyh Selahaddin Buhari'nin türbesi, köy halkı için büyük bir manevi değere sahip. Köylüler, türbeye duydukları saygı nedeniyle yüzyıllardır köyde yüksek ses çıkmasını istemiyor. Bu nedenle düğün, kutlama gibi etkinliklerde bile gürültü yapılmazken, Ramazan ayında da davul çalınmasına izin verilmiyor.

Bu köyde 600 yıldır davul çalmak yasak! Sebebini duyanlar şaştı kaldı: Meğer onu rahatsız etmek istemiyorlarmış...

RAMAZAN DAVULCUSU YERİNE RAMAZAN KAPICISI

Köyde davul çalmak yasak olduğu için halk, sahurda birbirini uyandırmak için farklı bir yöntem geliştirerek "Ramazan Kapıcısı" geleneğini başlattı. Her yıl köyün gençlerinden biri, sahur vaktinde evleri tek tek gezerek kapıları çalıyor ve köy halkını sahura kaldırıyor.

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Bu köyde 600 yıldır davul çalmak yasak! Sebebini duyanlar şaştı kaldı: Meğer onu rahatsız etmek istemiyorlarmış...

MUHTARDAN AÇIKLAMA

Dedeler köyü muhtarı Murat Seyrek, köy halkının bu geleneği 600 yıldır bozmadan sürdürdüğünü belirterek, "Şeyh Selahaddin Buhari Hazretleri, bu köyde Rumlara doğru yolu göstermek için görevlendirilmiş ve burada yaşamış. Türbesi de köyümüzde bulunuyor. Bizler de ona duyduğumuz saygıdan dolayı köyümüzde yüksek ses çıkarmamaya özen gösteriyoruz" dedi.

Bu köyde 600 yıldır davul çalmak yasak! Sebebini duyanlar şaştı kaldı: Meğer onu rahatsız etmek istemiyorlarmış...

600 yıldır süren bu eşsiz gelenek, Ramazan aylarında Dedeler köyünü diğer yerlerden ayıran en özel ritüellerden biri olmaya devam ediyor.