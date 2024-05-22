Bu küçük kızı tanıdınız mı? Görenler gözlerine inanamıyor: Rap dünyasının yıldızı Eminem’in kızı büyüdü gelin oldu…

Rap dünyasının ünlü yıldızı Eminem'in son halini görenler gözlerine inanamıyor. O yalnızca bir baba değil aynı zamanda kayınpeder oldu. Her anne ve baba için hayatlarındaki en mutlu anlardan bir tanesi de evlatlarının yuva kurmasıdır. Bir değil iki kez aynı mutluluğu kısa bir süre içinde yakalayan Eminem'i görenler evlilik çağında kızları olduğuna inanamıyor. İşte kayınpeder Eminem'in kızlarının en mutlu gününe dair ayrıntılar