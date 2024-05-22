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Haberler Yaşam Bu küçük kızı tanıdınız mı? Görenler gözlerine inanamıyor: Rap dünyasının yıldızı Eminem'in kızı büyüdü gelin oldu…
Giriş Tarihi: 22.05.2024 11:42 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 11:42

Bu küçük kızı tanıdınız mı? Görenler gözlerine inanamıyor: Rap dünyasının yıldızı Eminem'in kızı büyüdü gelin oldu…

Fotoğraftaki küçük kız bir döneme damgasını vuran o efsane rapçinin kızı. Ünlü isim iki binli yıllarda şarkılarıyla listeleri ve sahneleri yıkıp geçiyordu. Bu ünlü isim yaşlandı ve fotoğraftaki küçük kız büyüdü gelin oldu. Onları görenler gözlerine inanamıyor. İşte o ünlü baba kız

Bu küçük kızı tanıdınız mı? Görenler gözlerine inanamıyor: Rap dünyasının yıldızı Eminem’in kızı büyüdü gelin oldu…

Rap dünyasının ünlü yıldızı Eminem'in son halini görenler gözlerine inanamıyor. O yalnızca bir baba değil aynı zamanda kayınpeder oldu. Her anne ve baba için hayatlarındaki en mutlu anlardan bir tanesi de evlatlarının yuva kurmasıdır. Bir değil iki kez aynı mutluluğu kısa bir süre içinde yakalayan Eminem'i görenler evlilik çağında kızları olduğuna inanamıyor. İşte kayınpeder Eminem'in kızlarının en mutlu gününe dair ayrıntılar

Bu küçük kızı tanıdınız mı? Görenler gözlerine inanamıyor: Rap dünyasının yıldızı Eminem’in kızı büyüdü gelin oldu…

Bir zamanlar rap dünyasına yalnız şarkılarıyla değil aynı zamanda hareketleri ve yaşadıklarıyla da damga vuran Eminem son zamanlarda hayatının en mutlu günlerini yaşıyor. Kendi elleriyle bakıp büyüttüğü biri öz biri evlatlık kızlarının mürüvvetlerini bir sene içinde peş peşe gördü.

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Bu küçük kızı tanıdınız mı? Görenler gözlerine inanamıyor: Rap dünyasının yıldızı Eminem’in kızı büyüdü gelin oldu…

SIRA KÜÇÜK KIZINDA
Bir dönem çılgınlıklarıyla müzik dünyasına damga vurmuş Eminem, 50'li yaşlarını sakin ve çocuklarına adanmış bir şekilde geçiriyor.

Bu küçük kızı tanıdınız mı? Görenler gözlerine inanamıyor: Rap dünyasının yıldızı Eminem’in kızı büyüdü gelin oldu…

Gerçek adı Marshall Bruce Mathers olan ünlü şarkıcı geçen yılın haziran ayında evlatlık kızı Alaina Scott'ı Matt Moeller ile evlendirmişti.

Bu küçük kızı tanıdınız mı? Görenler gözlerine inanamıyor: Rap dünyasının yıldızı Eminem’in kızı büyüdü gelin oldu…

Bu evliliğin üzerinden çok geçmeden diğer kızı Hailie Jade'in de mutluluğuna şahit oluyor.
Onu, damadı Evan McClintock'a elleriyle teslim eden rapçi kzının bu anlarını sosyal medya hesabından duygu dolu bir paylaşımla aktardı.

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