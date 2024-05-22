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Bu küçük kızı tanıdınız mı? Görenler gözlerine inanamıyor: Rap dünyasının yıldızı Eminem'in kızı büyüdü gelin oldu…
Giriş Tarihi: 22.05.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
11:42
Bu küçük kızı tanıdınız mı? Görenler gözlerine inanamıyor: Rap dünyasının yıldızı Eminem'in kızı büyüdü gelin oldu…
Fotoğraftaki küçük kız bir döneme damgasını vuran o efsane rapçinin kızı. Ünlü isim iki binli yıllarda şarkılarıyla listeleri ve sahneleri yıkıp geçiyordu. Bu ünlü isim yaşlandı ve fotoğraftaki küçük kız büyüdü gelin oldu. Onları görenler gözlerine inanamıyor. İşte o ünlü baba kız