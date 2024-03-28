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Bu sapık her yerde aranıyor: Gören ihbar etsin! 12 yaşındaki kıza iğrenç şeyler yaptı
Giriş Tarihi: 28.03.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
14:10
Bu sapık her yerde aranıyor: Gören ihbar etsin! 12 yaşındaki kıza iğrenç şeyler yaptı
İzmir'de 12 yaşındaki İ.N. isimli küçük kızı taciz eden Tahir Acı isimli sapık her yerde aranıyor. İddiaya göre, küçük kızı öptükten sonra silahla korkutarak 'Bunu birine söylersen önce seni sonra kendimi öldürürüm' diyerek tehdit eden Tahir Acı, ailenin şikayeti sonrası kayıplara karıştı.