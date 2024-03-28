Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bu sapık her yerde aranıyor: Gören ihbar etsin! 12 yaşındaki kıza iğrenç şeyler yaptı
Giriş Tarihi: 28.03.2024 14:09 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 14:10

Bu sapık her yerde aranıyor: Gören ihbar etsin! 12 yaşındaki kıza iğrenç şeyler yaptı

İzmir'de 12 yaşındaki İ.N. isimli küçük kızı taciz eden Tahir Acı isimli sapık her yerde aranıyor. İddiaya göre, küçük kızı öptükten sonra silahla korkutarak 'Bunu birine söylersen önce seni sonra kendimi öldürürüm' diyerek tehdit eden Tahir Acı, ailenin şikayeti sonrası kayıplara karıştı.

Ceyhan TORLAK
Bu sapık her yerde aranıyor: Gören ihbar etsin! 12 yaşındaki kıza iğrenç şeyler yaptı

İzmir'de yaşayan Tahir Acı, iddiaya göre ziyaret için gittiği evde o sırada yalnız olan 12 yaşındaki İ.N. isimli küçük kız kapıyı açtı. İ.N. annesi ile cep telefonundan görüntülü konuşurken karnının aç olduğunu öğrenince küçük kıza yemek söyledi.

Bu sapık her yerde aranıyor: Gören ihbar etsin! 12 yaşındaki kıza iğrenç şeyler yaptı

Yemek bahanesiyle küçük kızın telefon numarasını da alan Acı, 'sen yemek yerken, ben de seni izleyeyim' diye görüntülü olarak İ.N.'yi aradı. İ.N. de Acı'nın 'film izleyeceğim' diyerek bu teklifi reddetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bu sapık her yerde aranıyor: Gören ihbar etsin! 12 yaşındaki kıza iğrenç şeyler yaptı

İddiaya göre, Tahir Acı başka bir gün ise bir şeyler atıştıran İ.N. isimli küçük kızı dudağından öperek taciz ettikten sonra göğsünü ve kalçasını elledi.

Bu sapık her yerde aranıyor: Gören ihbar etsin! 12 yaşındaki kıza iğrenç şeyler yaptı

Büyük bir şok yaşayan küçük kız ağlamaya başladı. Bunun üzerine Tahir Acı'nın belinden çıkardığı silahı küçük kıza doğrultarak, "Bunu birine söylersen önce seni sonra kendimi öldürürüm" dediği öne sürüldü.

Bu sapık her yerde aranıyor: Gören ihbar etsin! 12 yaşındaki kıza iğrenç şeyler yaptı

Daha sonra İ.N.'ye 400 lira para bırakan Tahir Acı, özür diledikten sonra küçük kızın yanından ayrıldı.

SON DAKİKA