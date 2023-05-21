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Haberler Yaşam Bu sineğe dikkat: Birçok hastalığa sebep oluyor!
Giriş Tarihi: 21.05.2023 15:37 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023 15:38

Bu sineğe dikkat: Birçok hastalığa sebep oluyor!

Havalar ısındı. Asya kaplan sivrisineği yeniden ortaya çıktı. Uzmanlar uyardı: Aman dikkat, taşıdığı virüsler nedeniyle birçok hastalığa sebep oluyor…

Bu sineğe dikkat: Birçok hastalığa sebep oluyor!

2011 yılında ilk olarak Edirne'de tespit edilen Asya kaplan sivrisineği, bir süre sonra Marmara bölgesinde, daha sonra Türkiye genelinde görülmeye başlandı.

Bu sineğe dikkat: Birçok hastalığa sebep oluyor!

Diğer sivrisinek türlerine göre taşıdığı zika ve Batı Nil Virüsü gibi hastalıklara yol açan virüsleri taşıyan sinekle mücadele sürüyor.

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Bu sineğe dikkat: Birçok hastalığa sebep oluyor!

En belirgin özelliklerinden biri, yumurtalarının kuraklığa 6 ay dayanabilmesi gösterilen Asya kaplan sivrisineği, yumurtalarını bırakmak için su kenarlarını tercih ediyor.

Bu sineğe dikkat: Birçok hastalığa sebep oluyor!

Su birikintisi olabilecek yerleri özellikle tercih eden Asya kaplan sivrisineği, ilginç yerleri de yumurtlamak için tercih ediyor.

Bu sineğe dikkat: Birçok hastalığa sebep oluyor!

Yumurtalarını bırakmak için su birikintisi oluşabilecek araç lastikleri, su kapları, saksılar başta olmak üzere mezarlıkları tercih eden bu sinek türüyle mücadele için belediyeler ve üniversiteler çalışmalarını sürdürüyor.

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