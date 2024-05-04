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Haberler Yaşam Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor! İşte kimliğinizle seyahat edebileceğiniz ülkeler
Giriş Tarihi: 04.05.2024 11:17

Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor! İşte kimliğinizle seyahat edebileceğiniz ülkeler

Türk vatandaşları tatil rotalarına yerli tatil noktalarının yanı sıra yurt dışını da ekliyor. Ancak yurt dışında ülkelere göre bazı belgeler isteniyor. İstenen bu belgeler arasında ülkeye giriş vizesi de bulunmakta. Bazı ülkeler ise Türk vatandaşlarından vize istemiyor. Evrak işleriyle uğraşmadan yalnızca pasaportunuz ve kimliğinizle seyahat edebileceğiniz ülkeler listesi belli oldu... Peki Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler hangileri? Hangi ülkeye sadece kimlik ya da pasaportla seyahat gerçekleştirilebilir? İşte Türk vatandaşlarının kimlikle seyahat edebileceği ülkeler

Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor! İşte kimliğinizle seyahat edebileceğiniz ülkeler

Kimlikkle seyahat dönemine ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. O ülkelere kimlikle geçiş sağlamak için mutabakat sağlandı. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile kimlikle seyahat başlayacak. Peki seyahat için Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler hangileri? İşte detaylar...

Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor! İşte kimliğinizle seyahat edebileceğiniz ülkeler

KİMLİKLE SEYAHAT EDİLEBİLEN ÜLKELER

AZERBAYCAN

90 gün vizesiz

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz

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Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor! İşte kimliğinizle seyahat edebileceğiniz ülkeler

GÜRCİSTAN

90 gün vizesiz

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz

Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor! İşte kimliğinizle seyahat edebileceğiniz ülkeler

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

KKTC'ye kimlikle seyahat yapılabiliyor.

Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor! İşte kimliğinizle seyahat edebileceğiniz ülkeler

MOLDOVA

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.

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