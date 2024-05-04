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Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor! İşte kimliğinizle seyahat edebileceğiniz ülkeler
Giriş Tarihi: 04.05.2024 11:17
Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor! İşte kimliğinizle seyahat edebileceğiniz ülkeler
Türk vatandaşları tatil rotalarına yerli tatil noktalarının yanı sıra yurt dışını da ekliyor. Ancak yurt dışında ülkelere göre bazı belgeler isteniyor. İstenen bu belgeler arasında ülkeye giriş vizesi de bulunmakta. Bazı ülkeler ise Türk vatandaşlarından vize istemiyor. Evrak işleriyle uğraşmadan yalnızca pasaportunuz ve kimliğinizle seyahat edebileceğiniz ülkeler listesi belli oldu... Peki Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler hangileri? Hangi ülkeye sadece kimlik ya da pasaportla seyahat gerçekleştirilebilir? İşte Türk vatandaşlarının kimlikle seyahat edebileceği ülkeler